Les notes du FC Sion face à Servette

Le FC Sion a pris un point au Stade de Genève ce samedi grâce notamment à un très bon Numa Lavanchy (3-3). Découvrez les notes données par notre journalistes aux Sédunois.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion a arraché un point au bout du temps additionnel ce samedi à Genève (3-3) et reste ainsi invaincu en 2026! Découvrez les notes des joueurs de Didier Tholot.

Barème (minimum 30 minutes de jeu)

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Anthony Racioppi 4

Rien à reprocher au portier genevois du FC Sion. Il ne peut rien sur les trois buts grenat et en a empêché d’autres.

Nias Hefti 4

Match bien plus discret que son pendant côté droit. Il souffre du fait que le jeu a beaucoup penché à gauche. Quelques bons centres tout de même, comme à son habitude cette saison.

Jan Kronig 5

Prestation de patron de la part du défenseur central. Très solide derrière, il apporte également sur le plan offensif en deuxième mi-temps. Un de ses centres mène au 2-2.

Kreshnik Hajrizi 3

Match plus compliqué pour l’autre défenseur central. Il repousse mal un centre de Mendes et offre le ballon du 1-2 à Guillemenot. Il ne souffre pas non plus face à Ayé, mais s’est tout de même montré fébrile sur quelques actions.

Numa Lavanchy 5

L’homme du match, sans contestation. Il pousse Steve Rouiller à l’autogoal sur le 0-1, avant d’inscrire le 2-2 et d’offrir le 3-3 à Winsley Boteli. Le tout en se montrant également solide derrière. Il frôle l’expulsion avant la mi-temps.

Baltazar Costa 5

Lui aussi dépassé au milieu lors des 45 minutes initiales, il élève le niveau d’un, voire de deux crans après la pause. Il gratte plusieurs ballons importants.

Ali Kabacalman 4

Une première mi-temps ratée, puis une bonne deuxième. Un match à l’image du FC Sion de ce samedi.

Donat Rrudhani 3

Quatrième titularisation de suite pour le numéro 77, qui débute bien la rencontre en combinant avec ses coéquipiers côté droit. Le Kosovar est sur l’action qui mène à l’ouverture du score, mais aussi sur celle de l’égalisation. Il tergiverse dans son camp avec le ballon dans les pieds et n’entend pas le retour de Jérémy Guillemenot, qui lui enlève la balle. Sorti à la pause.

Ilyas Chouaref 4

Pas de grandes chevauchées vers l’avant et plusieurs coups pas très bien sentis. Lui aussi élève le niveau de jeu en deuxième mi-temps. Il aurait mérité d’être crédité d’un assist pour un très bon centre déposé sur la tête de Théo Berdayes.

Benjamin Kololli 3

Comme face à Lucerne lors de sa 200e en Super League, le Chablaisien est très discret. À sa décharge, les rares offensives valaisannes se créent côté droit. Sorti à la pause.

Rilind Nivokazi 3

Nouveau match compliqué pour l’avant-centre sédunois. Le sixième sans but. Il se bat, comme toujours, fait mal aux défenseurs genevois, mais manque de lucidité devant le but grenat. Il loupe notamment la balle du 2-3, seul devant Joël Mall.

Théo Berdayes 4

Entré à la pause, il prend la place de Benjamin Kololli aux côtés de Rilind Nivokazi. Il amène de la fougue, comme d’habitude, et gratte plusieurs ballons dans les pieds grenat. Du bout des doigts, Joël Mall lui enlève le 2-3.

Noé Sow 4

Lui aussi entré à la pause, il prend place dans la défense à trois sédunoise. Sion défend beaucoup moins, il est donc peu mis à contribution sur ce plan. Il apporte balle au pied en effectuant quelques dépassements de fonction. Il récupère notamment le ballon avant le 3-3.