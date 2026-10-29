Malgré la reconnaissance de l’ASF, qui estime qu’Edimilson Fernandes n’aurait pas dû être expulsé contre Saint-Gall, la SFL maintient ses deux matches de suspension. Le milieu de YB devra manquer les rencontres contre Zurich et Lucerne.

Carlo Steiner

Le recours des Young Boys contre les deux matches de suspension infligés à Edimilson Fernandes a, comme prévu, été rejeté.

Bien que l’Association suisse de football (ASF) ait reconnu que le milieu de terrain n’aurait pas dû être expulsé contre Saint-Gall, la Swiss Football League (SFL) a maintenu la suspension de deux matches. Les Young Boys espéraient faire annuler cette sanction, mais doivent désormais se rendre à l’évidence: le règlement ne laisse aucune marge de manœuvre.

«Les décisions de fait de l’arbitre ne peuvent pas être réexaminées ultérieurement par les instances disciplinaires. Un examen des conséquences disciplinaires n’est possible qu’en cas d’erreur manifeste, par exemple si le joueur sanctionné a été confondu avec un autre», explique la SFL pour justifier le rejet du recours.

Une sanction alourdie

Lors de la victoire 2-0 contre Saint-Gall, Edimilson Fernandes a touché Lukas Görtler à la 76e minute. Sur son tacle, le milieu de terrain a joué le ballon du pied droit, mais a heurté la cheville de son adversaire avec son pied gauche, resté fléchi. Une intervention malheureuse qui lui a valu un carton rouge. «En droit du sport, même des innocents peuvent être sanctionnés», explique le journaliste de Blick Alain Kunz, qui souligne ainsi la malchance du joueur des Young Boys.

Edimilson Fernandes avait déjà écopé d’un carton rouge direct début août contre Lausanne. En raison de cette précédente expulsion, la suspension automatique a été alourdie d’un match supplémentaire. L’international suisse, qui compte 34 sélections, manquera donc la réception du FC Zurich dimanche à 14h, puis le déplacement à Lucerne le 7 novembre.