Le projet de nouveau stade à Sion avance

Le projet du nouveau stade du FC Sion a franchi une nouvelle étape avec son dépôt en enquête préalable. Christian Constantin prévoit une enceinte modulable de 15'000 places pour 2030.

ATS Agence télégraphique suisse

Le projet du stade «Sion 2030» a été déposé en enquête préalable auprès des services de l'Etat du Valais et de la Commune de Sion, a annoncé le FC Sion vendredi dans un communiqué. Cette nouvelle enceinte, d'une capacité de 15'000 spectateurs, doit être financée par Christian Constantin à hauteur de 450 millions de francs.

«Cette nouvelle étape doit permettre aux services de l'Etat du Valais et de la Commune de Sion d'identifier les contraintes techniques et les problèmes liés à la construction», explique le club valaisan dans un communiqué. La mise à l'enquête publique est prévue pour la mi-2027. La Commune avait annoncé en juin dernier renoncer à une rénovation du stade de Tourbillon.

Selon Christian Constantin, le président du FC Sion, l'idée est de créer un stade pour juin 2030. Son coût est estimé à 450 millions de francs. L'objectif est de se doter d'un projet modulable utilisable tant pour du football que pour des concerts, divers événements ou de l'hôtellerie «afin qu'il soit utilisable 200 jours par an», avait-il expliqué en juin.