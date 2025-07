Gaoussou Diakité libère le LS à la 94e minute de jeu

Mené deux fois au score, le Lausanne-Sport a arraché la victoire au bout du temps additionnel face à Winterthour et aux éléments (3-2). Très bon, Gaoussou Diakite a inscrit ses deux premiers buts en Super League et libéré les Vaudois.

Gaoussou Diakité a été le grand homme du LS ce dimanche. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Peter Zeidler et le Lausanne-Sport, battus jeudi à Skopje lors du 2e tour aller qualificatif de la Conference League (2-1), espéraient forcément débuter leur championnat par une victoire. Mais nul doute qu'ils ne s'attendaient pas à vivre un tel scénario et devoir attendre la tout fin de la rencontre pour fêter.

Il faut dire que tout démarrait bien pour les Lausannois, qui mettaient rapidement le pied sur le ballon et faisaient le siège du but de Stefanos Kapino. Le LS multipliait les corners, les tentatives de frappes et faisait monter gentiment le curseur de danger. Si Olivier Custodio voyait sa reprise de volée mourir dans le petit filet extérieur sur une reprise de volée compliquée (19e), Konrad de la Fuente manquait lui l'immanquable à la 36e. Le milieu de terrain américain, aligné au poste de numéro dix par Peter Zeidler, loupait en effet le cadre sur un ballon relâché par le portier zurichois à quelques mètres de son but.

Ouverture du score contre le cours du jeu

Une action à l'image de la première période d'un LS à qui il manquait le dernier geste. En face, rien. Jusqu'à la 43e, lorsque Alexandre Jankewitz, après avoir profité d'une perte de balle de... Konrad de la Fuente, pouvait renverser le jeu sur Bryan Beyer qui s'en allait ensuite tromper Karlo Letica.

Dos au mur, les Lausannois allaient devoir réagir en seconde période. Pour cela, Peter Zeidler décidait de faire entrer Beyatt Lekoueiry en lieu et place de Konrad de la Fuente dès le retour des vestiaires. Le nouvel entrant, bien plus actif que son coéquipier, se mettait justement rapidement en évidence, mais sa frappe était contrée à l'entrée des 16 mètres (47e). Et c'est lui qui était à l'origine du premier but en Super League de Gaoussou Diakité (61e).

Gaoussou Diakité offre la victoire au LS

Comme à Skopje jeudi, le joueur prêté par Salzbourg remettait les Lausannois à hauteur. Surtout, le numéro 70 était récompensé de sa très bonne première période. L'euphorie était toutefois de - très - courte durée puisque sous le déluge de la Tuilière, Christian Gomis profitait d'une grossière erreur de Karim Sow pour aller affronter et tromper un Karlo Letica impuissant (64e). Déjà en difficulté lors de la première période, le Vaudois était remplacé dans la foulée par Bryan Okoh. Brandon Soppy prenait lui la place de Kevin Mouanga dans le couloir droit.

Mais c'est surtout devant que les Lausannois allaient devoir réagir. Avec la difficulté d'avoir à gérer les trombes d'eau - accompagnées par le vent - qui tombaient sur la pelouse synthétique. Contrairement à Aarau samedi, la rencontre pouvait se poursuivre grâce à la pelouse synthétique de la Tuilière. Et une fois l'orage passé, Kaly Sène égalisait sur penalty, en deux temps, après une faute d'Adrian Durrer sur Brandon Soppy (80e).

Le Lausanne-Sport terminait même la rencontre à onze contre dix à la suite de l'expulsion d'Adrian Durrer, une nouvelle fois averti pour une faute sur Brandon Soppy (88e). Et c'est encore Gaoussou Diakité, l'homme de la rencontre, qui offrait au LS les trois points au bout du temps additionnel (94e). Prochain rendez-vous pour le LS: la réception du Vardar Skopje jeudi à la Tuilière (21h) avec l'objectif de renverser le score du match aller.