Les ultras d'Aarau ont pénétré sur la pelouse, mais avec une bonne raison. Leur mission: tout faire pour que le match entre leur équipe préférée et Bellinzone reprenne. Mais celui-ci a tout de même été interrompu.

La pluie a été la plus forte!

L'attaquant Raul Bobadilla s'est donné de la peine pour rien. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

On jouait la 65e minute ce samedi lorsque l’arbitre Johannes von Mandach a mis fin à la partie entre Aarau et Bellinzone. Les trombes d’eau qui s’abattaient sans discontinuer sur le Brügglifeld ne permettaient plus un déroulement normal du match.

S’en sont suivies des scènes surréalistes. À coups de pelles et de serviettes, plusieurs personnes ont tenté de réduire tant bien que mal les énormes flaques d’eau sur la pelouse du Brügglifeld. Même les supporters d’Aarau ont fini par prêter main forte. Des ultras se sont répartis sur toute la surface du terrain pour essayer de faire front contre la pluie battante. Mais rien n’y a fait. Après environ 30 minutes d’attente, le speaker a annoncé sous les huées du public la décision de l’arbitre: le match est arrêté. Les 30 dernières minutes seront disputées à une date à définir.

Côté sportif: Linus Obexer, Valon Fazliu et le nouveau venu Daniel Afriyie ont renversé la situation en inscrivant trois buts en huit minutes, peu après l’ouverture du score de Bellinzone.

Dans le deuxième match de la journée, le SLO a dû se contenter d’un match nul 1-1 face àWil, en ayant joué toute une période en infériorité numérique. Le buteur lausannois Warren Caddy, a été expulsé juste avant la pause après avoir reçu un deuxième carton jaune. Il avait égalisé quelques minutes auparavant.