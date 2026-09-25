Le FC Bâle a trouvé son nouvel entraîneur

La succession de Stephan Lichtsteiner est réglée: selon les informations de Blick, c'est un technicien serbe qui prendra la relève au FC Bâle.

Tobias Wedermann et Carlo Emanuele Frezza

Les supporters du FC Bâle ont dû patienter un peu plus longtemps que prévu, mais la succession de Stephan Lichtsteiner semble désormais réglée. Selon les informations de Blick, Slavisa Jokanovic devrait prendre les rênes du FC Bâle et signer un contrat jusqu'à la fin de la saison. Ce technicien serbe de 58 ans était jusqu'à récemment entraîneur aux Émirats arabes unis, à Al-Nasr.

C'est Andreas Hermann, qui a rejoint le FC Bâle au printemps en tant que directeur technique en provenance de Manchester United, qui était chargé de la recherche d'un entraîneur. «Il était clair pour nous que, d’un point de vue du profil, nous devions plutôt nous tourner vers quelqu’un qui apporte une certaine expérience et une certaine autorité afin d’être parfaitement armés pour faire face à ce genre de situations de crise», avait-il déclaré la semaine dernière dans un podcast du club.

Slavisa Jokanovic ne manque en tout cas pas d’expérience. Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a notamment dirigé le Dynamo Moscou, Sheffield United, Fulham, Watford et le Maccabi Tel-Aviv.

Le Serbe dirigera son premier entraînement mardi prochain. Les joueurs ont bénéficié d’un week-end de repos du jeudi au lundi. Ses débuts sur le banc du FC Bâle auront lieu le 3 octobre lors d'un match amical contre le FC Winterthour.