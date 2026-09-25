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Après de longues recherches
Le FC Bâle a trouvé son nouvel entraîneur

La succession de Stephan Lichtsteiner est réglée: selon les informations de Blick, c'est un technicien serbe qui prendra la relève au FC Bâle.
Publié: 13:15 heures
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Slavisa Jokanovic sera l'entraîneur du FC Bâle.
Photo: Andy Mueller/freshfocus
Tobias Wedermann et Carlo Emanuele Frezza

Les supporters du FC Bâle ont dû patienter un peu plus longtemps que prévu, mais la succession de Stephan Lichtsteiner semble désormais réglée. Selon les informations de Blick, Slavisa Jokanovic devrait prendre les rênes du FC Bâle et signer un contrat jusqu'à la fin de la saison. Ce technicien serbe de 58 ans était jusqu'à récemment entraîneur aux Émirats arabes unis, à Al-Nasr.

C'est Andreas Hermann, qui a rejoint le FC Bâle au printemps en tant que directeur technique en provenance de Manchester United, qui était chargé de la recherche d'un entraîneur. «Il était clair pour nous que, d’un point de vue du profil, nous devions plutôt nous tourner vers quelqu’un qui apporte une certaine expérience et une certaine autorité afin d’être parfaitement armés pour faire face à ce genre de situations de crise», avait-il déclaré la semaine dernière dans un podcast du club.

Slavisa Jokanovic ne manque en tout cas pas d’expérience. Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a notamment dirigé le Dynamo Moscou, Sheffield United, Fulham, Watford et le Maccabi Tel-Aviv.

Le Serbe dirigera son premier entraînement mardi prochain. Les joueurs ont bénéficié d’un week-end de repos du jeudi au lundi. Ses débuts sur le banc du FC Bâle auront lieu le 3 octobre lors d'un match amical contre le FC Winterthour.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
Young Boys
Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Bâle
FC Bâle
9
0
13
5
FC St-Gall
FC St-Gall
9
-3
13
6
FC Lucerne
FC Lucerne
9
-1
12
7
FC Zurich
FC Zurich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thoune
FC Thoune
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
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