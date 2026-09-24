Les valeurs marchandes des joueurs de Super League ont passablement varié. Plusieurs joueurs romands ont pris des millions, d'autres ont vu leur cote chuter.

Lynn Piubel

Les valeurs marchandes des joueurs de Super League s'emballent. Le Sédunois Winsley Boteli réalise de loin la plus forte progression avec une hausse de dix millions d'euros (soit environ 9,4 millions de francs), triplant ainsi sa valeur et devenant le joueur le plus cher du championnat.

«Cette hausse à 15 millions d'euros est la conséquence logique de ses performances exceptionnelles en Super League et lors des qualifications pour la Ligue des conférences», écrit le site Transfermarkt. Winsley Boteli dépasse ainsi la star vaudoise de Young Boys, Alvyn Sanches, dont la valeur passe de 9,4 à 11,3 millions de francs.

Lutfi Dalipi fait x6

En pourcentage, la hausse connue par Asane Sow est encore plus spectaculaire. L'ailier du FC Bâle passe d'environ 376'000 francs (400'000 euros) à 3,76 millions de francs (4 millions d'euros), sa valeur a donc été multipliée par dix. Akpe Victory, également dans l'effectif bâlois, double lui sa valeur pour atteindre 4 millions d'euros.

Le jeune ailier luganais Dereck Moncada, lui, prend 1,88 million de plus et est désormais évalué à 4,23 millions. À Vaduz, le Fribourgeois Lutfi Dalipi multiplie sa valeur par six: le milieu offensif passe de 235'000 à 1,41 million d'euros.

L'actuel meilleur buteur de la Super League, Samuel Essende (YB), gagne près d'un million pour atteindre 3,3 millions. L'ancien joueur d'Augsbourg est ainsi le joueur le plus âgé parmi ceux qui affichent une hausse d'au moins un million. Depuis son transfert en février, l'attaquant a inscrit 15 buts en 23 matches, dont déjà dix en Super League cette saison.

Un Servettien en grand perdant

À l'autre bout du classement, on trouve David Datro Fofana, recrue du Servette FC. Sa valeur de marché chute de 1,41 million pour s'établir à un total de 2,35 millions. À titre de comparaison, l'Ivoirien valait autrefois près de 12 millions, lorsqu'il évoluait à Burnley.

Tyler Fredricson, arrivé cet été au LS, perd lui 1,41 million et vaut désormais à peu près la même somme. Sa fracture du métatarse et son indisponibilité de plusieurs mois ont sans doute joué un rôle dans cette évolution. Mattia Zanotti, de Lugano, perd environ un million et s'établit désormais à 6,5 millions. Malgré cette baisse, il reste l'un des joueurs les plus cotés du championnat suisse.