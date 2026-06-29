Le Servette FC a trouvé le successeur de Jérémy Guillemenot avec l'arrivée de Mathis Lambourde. Mais le Français de 20 ans traîne un lourd passé: il a été condamné après un accident mortel en trottinette électrique.

La nouvelle recrue de Servette a été condamnée pour homicide involontaire

La nouvelle recrue de Servette a été condamnée pour homicide involontaire

Gian-Andri Baumgartner et Simon Strimer

Après le départ de Jérémy Guillemenot, le Servette FC a trouvé son nouvel attaquant. Le club genevois a officialisé l'arrivée de Mathis Lambourde, un Français de 20 ans en provenance du Hellas Vérone. Sous contrat avec le club de Serie A depuis deux saisons, il avait été prêté la saison dernière à la Reggiana, en deuxième division italienne, où il a inscrit quatre buts en 24 matches. Formé au Stade Rennais, il s'est engagé jusqu'à l'été 2030. Une arrivée qui suscite toutefois des interrogations en raison d'un lourd épisode de son passé.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Il y a deux ans, alors âgé de 18 ans, Mathis Lambourde a été impliqué dans un accident mortel à Rennes. Circulant en trottinette électrique, il a percuté une piétonne de 51 ans sur un trottoir fermé à la circulation. La victime est décédée six jours plus tard des suites de ses blessures. L'attaquant a ensuite été condamné à deux ans de prison avec sursis pour homicide involontaire.

La victime n'a pas pu l'éviter

Le tribunal de Rennes avait retenu plusieurs circonstances aggravantes: la conduite d'une trottinette non assurée, la circulation sur un trottoir interdit aux véhicules, la présence d'un passager – également interdite – ainsi qu'une vitesse supérieure à celle autorisée pour ce type d'engin. C'est ce qu'avait rapporté à l'époque «Ouest-France».

Lors du procès, le procureur avait déclaré: «Il s'agit d'un jeune homme qui a tué quelqu'un sans le vouloir. Mais tous ses actes ont conduit à ce décès.» Il avait également souligné que, même à environ 20 km/h, Mathis Lambourde avait parcouru les 15 mètres qui le séparaient de la victime en seulement deux secondes, ne lui laissant aucune possibilité de réagir.

Servette a étudié le dossier

Comme l'avait révélé «L'Equipe», les tests d'alcoolémie et de dépistage de drogues pratiqués après l'accident s'étaient tous révélés négatifs. Mathis Lambourde avait ensuite reconnu sa responsabilité devant ses coéquipiers et présenté ses «plus sincères» excuses à la famille de la victime.

Conscient de ce passé, le club genevois assure avoir examiné le dossier avant de finaliser le transfert. «Le Servette FC est conscient de la procédure judiciaire à laquelle Mathis Lambourde a été confronté par le passé», écrit le club dans son communiqué. Les dirigeants genevois expliquent avoir analysé la situation en détail avant de conclure que Mathis Lambourde «mérite l’opportunité de poursuivre sa carrière dans un environnement structuré, où il sera pleinement accompagné et responsabilisé».