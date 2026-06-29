Après le départ de Jérémy Guillemenot, le Servette FC a trouvé son nouvel attaquant. Le club genevois a officialisé l'arrivée de Mathis Lambourde, un Français de 20 ans en provenance du Hellas Vérone. Sous contrat avec le club de Serie A depuis deux saisons, il avait été prêté la saison dernière à la Reggiana, en deuxième division italienne, où il a inscrit quatre buts en 24 matches. Formé au Stade Rennais, il s'est engagé jusqu'à l'été 2030. Une arrivée qui suscite toutefois des interrogations en raison d'un lourd épisode de son passé.
Il y a deux ans, alors âgé de 18 ans, Mathis Lambourde a été impliqué dans un accident mortel à Rennes. Circulant en trottinette électrique, il a percuté une piétonne de 51 ans sur un trottoir fermé à la circulation. La victime est décédée six jours plus tard des suites de ses blessures. L'attaquant a ensuite été condamné à deux ans de prison avec sursis pour homicide involontaire.
La victime n'a pas pu l'éviter
Le tribunal de Rennes avait retenu plusieurs circonstances aggravantes: la conduite d'une trottinette non assurée, la circulation sur un trottoir interdit aux véhicules, la présence d'un passager – également interdite – ainsi qu'une vitesse supérieure à celle autorisée pour ce type d'engin. C'est ce qu'avait rapporté à l'époque «Ouest-France».
Lors du procès, le procureur avait déclaré: «Il s'agit d'un jeune homme qui a tué quelqu'un sans le vouloir. Mais tous ses actes ont conduit à ce décès.» Il avait également souligné que, même à environ 20 km/h, Mathis Lambourde avait parcouru les 15 mètres qui le séparaient de la victime en seulement deux secondes, ne lui laissant aucune possibilité de réagir.
Servette a étudié le dossier
Comme l'avait révélé «L'Equipe», les tests d'alcoolémie et de dépistage de drogues pratiqués après l'accident s'étaient tous révélés négatifs. Mathis Lambourde avait ensuite reconnu sa responsabilité devant ses coéquipiers et présenté ses «plus sincères» excuses à la famille de la victime.
Conscient de ce passé, le club genevois assure avoir examiné le dossier avant de finaliser le transfert. «Le Servette FC est conscient de la procédure judiciaire à laquelle Mathis Lambourde a été confronté par le passé», écrit le club dans son communiqué. Les dirigeants genevois expliquent avoir analysé la situation en détail avant de conclure que Mathis Lambourde «mérite l’opportunité de poursuivre sa carrière dans un environnement structuré, où il sera pleinement accompagné et responsabilisé».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23