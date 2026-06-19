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De 30'000 à 15'000 places
Servette a-t-il raison de diminuer son stade de moitié?

Ce jeudi, le Servette FC a effectué plusieurs annonces via ses réseaux sociaux. Parmi elles, la volonté de recouvrir la moitié des sièges du Stade de Genève, afin de réduire la capacité de 30'000 à 15'000 places.
Publié: 21:27 heures
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La saison prochaine, il n'y aura que 15'000 personnes au maximum pour les matches de Servette à domicile.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

À partir de la saison prochaine et pour les matches de Servette, la capacité du Stade de Genève sera réduite de moitié. Désormais, les rencontres qui atteindront 15'000 spectateurs seront annoncées à guichets fermés, contre 30'000 auparavant. « Cette mesure permettra d’offrir un meilleur confort visuel, de renforcer l’impression d’un stade plus compact et plus animé, et de mettre davantage en valeur la ferveur qui caractérise les supporters grenat», explique le club dans son communiqué.

Pour ce faire, le club genevois va recouvrir plusieurs zones des tribunes Est et Principale par des bâches. Lors de la saison 2025/26, cette décision n'aurait eu aucun impact puisque la rencontre qui a amené le plus de monde était celle des barrages de Conference League, face au Shakhtar Donetsk (13'224). En championnat, les accueils de Bâle (12'120), de Sion (10'210) et de Lausanne (10'112) sont les trois seuls matches à avoir dépassé la barre symbolique des 10'000 spectateurs.

Avec 7773 fans de moyenne, le Servette FC a réalisé sa pire saison en termes d'affluence moyenne depuis celle de 2021/22 (6902 à l'époque).

Des abonnements moins chers

Dans les annonces faites par le SFC jeudi, il y a par contre deux bonnes nouvelles pour les spectateurs: la fin du dynamic pricing, ce qui signifie un retour des prix fixes pour les billets, ainsi que la diminution du prix des tickets et des abonnements.

«Ces décisions s’inscrivent dans une volonté forte: faire du Servette FC un club toujours plus proche de sa base populaire, accessible, accueillant et rassembleur. Plus que jamais, le club souhaite placer ses supporters et supportrices au cœur de son projet et construire, avec eux, les succès de demain», écrit encore le club grenat dans son communiqué.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
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