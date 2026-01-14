Florian Ayé: «Ma qualité première, c'est le mental»

Elu par Blick meilleur joueur servettien de l'automne, l'avant-centre Florian Ayé se confie à la veille de la reprise. Et dévoile sa qualité première, celle qui surpasse toutes les autres.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En camp d'entraînement avec le Servette FC à Murcie, Florian Ayé a pris le temps de répondre aux questions de Blick avant la reprise. Pourquoi avoir sollicité une interview avec l'avant-centre français des Grenat de 28 ans, auteur de 9 buts depuis son arrivée cet été? Parce que la rédaction de Blick Suisse romande l'a élu «MVP» du premier tour côté grenat, tout simplement.

Florian, tu es d'accord avec notre choix? Tu te serais aussi élu?

Ah, la question difficile d'entrée (rires)! Je vais dire que c''est logique, vous avez choisi le joueur le plus décisif. D'autres l'auraient mérité sans doute aussi. Ce que je peux dire, c'est que ça me fait plaisir, en tout cas.

Es-tu complètement remis de la blessure qui t'a privé de terrain en fin d'année?

Oui, c'est bon. L'objectif, c'était que je sois d'attaque contre Lausanne ce mercredi et ce sera le cas. J'ai pu bien travailler durant cette trêve, y compris physiquement, c'est tout bon.

La trêve a été courte, non?

Pour moi, elle a été très longue, au contraire!

Pardon?

Avant de venir en Suisse, j'ai joué en Italie et en France, on n'avait que quelques jours. Là, crois-moi, c'était bien (rires). Mais comme je te l'ai dit, vu que j'étais blessé, l'important pour moi c'était surtout de pouvoir être remis. De ce point de vue là, je suis très content.

Tu pensais sincèrement que ça irait aussi vite pour toi? Même si tu as de l'expérience, que tu as joué dans des championnats meilleurs que la Super League, ce n'est jamais évident d'arriver et d'être performant...

Je connais mes qualités et mes défauts et je n'avais pas d'appréhension en venant en Suisse. Je connaissais déjà du monde, j'avais une idée de ce qui m'attendait. Je ne suis pas arrivé dans un territoire inconnu, l'adaptation a été hyper rapide.

On dit souvent que le championnat est particulier, avec des styles différents selon les équipes et les régions linguistiques. Tu le ressens aussi ou c'est un cliché qui ne repose sur rien?

Non, je pense que c'est vrai. Chaque équipe a vraiment ses caractéristiques et ça change de ce que j'ai connu en France ou en Italie. Si tu joues Lugano, ce n'est pas Thoune ou Lausanne. Je n'ai pas assez de recul pour en dire plus, mais c'est moins homogène que dans d'autres pays, ça je peux le dire.

Ce qui m'impressionne le plus chez toi, c'est la façon dont tu rebondis après un coup dur. A peine arrivé, tu rates un penalty contre GC. Ensuite, il y a ce raté incroyable à Thoune, seul face au but vide. Et à chaque fois derrière, tu plantes comme si de rien n'était...

Ce n'est pas un hasard. Ma qualité première, c'est le mental. Je ne lâche jamais rien, j'ai cette capacité à me relancer, c'est vrai. La clé, elle est assez simple. J'ai raté quelque chose? Ok. C'est fait. Alors je travaille deux fois plus. Je garde confiance. Et ça revient. Ça, c'est dû à l'expérience, je pense.

Venir en Suisse n'était pas forcément évident après avoir joué en Italie et en France... Après six mois, que penses-tu de ton choix?

Que c'était le bon. Mais je le savais dès mon arrivée. Je n'avais aucun doute, j'ai été très bien accueilli dans le vestiaire, je peux montrer mes qualités. Maintenant, c'est clair, on veut des meilleurs résultats et vite. On sait qu'on a un bon groupe et on doit gommer ces erreurs individuelles qui nous coûtent cher.

Es-tu confiant avant ce printemps?

Oui. On travaille pour ça. On a un bon groupe.

Il y a de place pour la bienveillance dans un club professionnel, encore plus en attaque?

Comment ça?

Tu me parlais de ta force mentale. Quand ton coéquipier comme Jérémy Guillemenot admet qu'il en a manqué parfois, comment l'aides-tu, en sachant qu'il est ton concurrent autant que ton collègue?

Mais c'est tout naturel! Déjà, Jérémy, je m'entends très bien avec lui en dehors du terrain. La première chose que je vais dire à son sujet, c'est qu'il a beaucoup de qualités. Mais oui, mentalement ça a été dur pour lui parfois, je le sais. Il a eu ces blessures qui l'ont freiné et il a besoin de repères. Alors oui, on parle, on échange. On s'entraide.

Et si je prends le cas de Samuel Mraz? Il est arrivé avant toi, il marque lors de ses premiers matches et désormais il rentre tard dans les matches, voire pas du tout. Comment se passe la relation entre vous?

On est une équipe. Avant tout. Ça, c'est primordial, et ça peut sembler basique, mais moi je le vis comme ça. Samuel, Jérémy et moi, on se tire vers le haut, on progresse ensemble. Après, il y a un entraîneur qui fait ses choix, mais entre nous, c'est très sain.

Je t'embête avec ce thème, parce que j'ai lu pas mal d'articles là-dessus ces derniers temps. Que ce soit Laurent Koscielny qui dit que ça l'avait presque dégoûté que la France gagne la Coupe du monde sans lui, ou d'autres qui veulent voir leur concurrent se planter quand ils sont sur le banc... Toi, quand Jérémy Guillemenot en met deux contre YB et que Samuel Mraz égalise dans les arrêts de jeu, tu le vis comment au fond de toi-même?

Je suis le plus heureux de tous, je te promets. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est mon ressenti profond. Plus mes concurrents marquent, plus je suis content.

Vous allez rentrer d'Espagne et mercredi, voilà Lausanne qui arrive dans le froid...

On va vite switcher. On sera prêts.