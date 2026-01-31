Timothé Cognat: «Tout se paie cash cette saison»

Malgré une première période aboutie, le Servette FC a encore laissé filer un match qu’il pensait tenir. Face à Sion, ce nul concédé illustre les limites actuelles du club genevois.

Bastien Feller Journaliste Blick

«J’ai l’impression que tout se paie cash, cette saison», pestait Timothé Cognat après le nul concédé, au bout du temps additionnel, par le Servette FC face à Sion samedi (3-3). Le constat du milieu résume finalement assez bien le championnat servettien. Face à son rival de toujours, le club genevois pensait avoir fait le plus dur lorsqu'Ablie Jallow inscrivait son premier but en Super League, le 3-2, à quelques minutes de la fin du temps réglementaire (86e).

Mais c'était sans compter sur le fait qu'un joueur formé au club, mais rapidement parti à l'étranger avant d'arriver à Sion l'été dernier, Winsley Boteli, n’égalise pour les Valaisans. Cruel pour les Servettiens, qui pensaient enfin enchaîner deux succès consécutifs, pour la première fois depuis octobre, après celui obtenu à Saint-Gall dimanche dernier (2-4). «Il faut analyser tout ce qui s'est passé. Sion a changé de système après la pause et cela nous a embêtés. Mais c'est clair qu'après ce qu’on a fait en première période, c’est frustrant», regrettait encore le milieu de terrain grenat.

«Notre meilleure mi-temps ici»

«C’est comme ça cette saison. On alterne le bon et le moins bon. C’est frustrant. Dans ces circonstances, quand on mène 3-2 à la 86e minute, on aurait dû être plus intelligents, plus vicieux peut-être, pour garder le score. Mais c’est comme ça», ajoute le Français, rejoint par son entraîneur en conférence de presse d'après-match. «On défend plus mal, on a du mal à les gêner, on est moins dangereux», énumère-t-il.

Reste que ce coup de moins bien en deuxième période du club genevois ne peut pas uniquement s'expliquer par le fait que le FC Sion a changé de système, allant chercher plus haut son adversaire. Ce nul ne doit rien au hasard, mais beaucoup aux limites actuelles de Servette. Oui, les Valaisans ont élevé le curseur, mais les Genevois ont une nouvelle fois montré leur incapacité à réaliser un match plein. Comme face à Saint-Gall dimanche dernier, où ils étaient menés de deux buts après une première période complètement ratée. Un scénario qui s'est déroulé à plus d'une reprise, donc.

«C'était peut-être la meilleure première mi-temps qu'on a faite ici. Mais quand on fait une bonne mi-temps, il ne faut pas croire que c’est gagné et on l’a vu», commente Jocelyn Gourvennec, tout de même satisfait de la direction que prend son Servette FC. «Il existe plusieurs axes de progression. Mais on voit que, de manière régulière, on arrive à créer du spectacle et qu'on a une équipe très vivante. Il faut corriger certaines choses et garder cet enthousiasme qui me plaît beaucoup.» Prochain rendez-vous pour le Servette FC: la venue du leader, Thoune, samedi prochain au Stade de Genève. L'occasion d'enfin réussir un match référence?