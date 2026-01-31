Les notes du Servette FC face à Sion

Le Servette FC s'est fait rejoindre au bout du temps additionnel par le FC Sion (3-3). Découvrez les notes données par notre journalistes aux Sédunois.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Servette FC a dû se contenter d'un point ce samedi après avoir été rejoint dans les ultimes instants par le FC Sion (3-3). Découvrez les notes des joueurs de Jocelyn Gourvennec.

Barème (minimum 30 minutes de jeu)



6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Joël Mall 4

Le portier chypriote encaisse un but en première mi-temps sans n'avoir eu rien d'autre à faire. En deuxième, il a plus de travail et réalise des arrêts décisifs devant Théo Berdayes et Rilind Nivokazi. Il ne peut rien sur les trois buts sédunois.

Marco Burch 4

Comme face à Zurich puis Saint-Gall, du bon et du moins bon dans la prestation du défenseur central. Il se fait prendre par Winsley Boteli sur l'égalisation durant le temps additionnel, mais réussit globalement un bon match.

Steve Rouiller 3

Le Valaisan du Servette FC commence la rencontre de la pire des manières: par un autogoal. Il se reprend ensuite, mais se retrouve également impliqué sur le but du 2-2, quand il voit se dégagement de la tête être repris victorieusement de volée par Numa Lavanchy. Il souffre face à la puissance de Rilind Nivokazi.

Bradley Mazikou 4

En difficulté au même poste face à Saint-Gall, le latéral gauche de formation, placé dans la défense à trois, connaît un début de match compliqué. Rapidement averti, il se fait prendre de vitesse sur l'ouverture du score. Il se rattrape en fin de match en s'arrachant sur un ballon qu'il centre pour Ablie Jallow qui inscrit le 3-2.

Houboulang Mendes 4

Première titularisation et deuxième apparition avec Servette, le piston droit servettien se montre très actif sur son côté en première période. L'un de ses centres mène au deuxième but grenat. Intéressant. Remplacé à la 69e par Téo Allix.

Timothé Cognat 5

Le milieu de terrain français était partout ce samedi soir. Il enrhume notamment Numa Lavanchy sur le côté, mais manque de précision sur son centre par la suite (17e). Dans un fauteuil en première période, il est à l'origine de plusieurs opportunités servettiennes. Comme ses coéquipiers, il vit une deuxième mi-temps un peu plus compliquée.

David Douline 4

Le milieu de terrain se promène lui aussi à mi-terrain avant de gentiment disparaitre du match après le thé. Il concède un coup franc dangereux devant la surface de réparation (76e). Sorti à la 79e.

Lilian Njoh 5

Nouveau bon match du piston gauche servettien. Depuis son couloir, il réussit plusieurs bons centres, dont celui pour Miroslav Stevanovic qui marque le 1-1. Il sert encore bien Florian Ayé qui manque le troisième avant la pause. Ses coups de pieds arrêtés sont encore une fois dangereux.

Miroslav Stevanovic 4

Peu trouvé dans le jeu par ses partenaires, le Bosnien égalise d'une superbe frappe de l'entrée de la surface. Avant la pause, il centre parfaitement pour Florian Ayé, qui manque sa tête. Peu en vue en deuxième période.

Florian Ayé 3

De retour dans le onze après sa suspension du week-end dernier, le Français a vécu un match très compliqué. Il se manque sur des bons centres de Lilian Njoh et de Miroslav Stevanovic. Il souffre aussi dans les duels face à Kreshnik Hajrizi et Jan Kronig.

Jérémy Guillemenot 5

Après son doublé face à Saint-Gall, l'attaquant grenat a une nouvelle fois été décisif pour son équipe. Tout d'abord en récupérant le ballon dans les pieds de Donat Rrudhani sur la séquence menant à l'égalisation. Puis en donnant l'avantage au SFC en ne tremblant pas devant son pote Anthony Racioppi. Un nouveau bon match. Sorti à la 60e.

Ablie Jallow 4

Bonne entrée du petit ailier à l'heure de jeu. Il ouvre notamment son compteur en Super League en inscrivant le but du 3-2 d'une belle volée et pense donner la victoire au SFC. Un tir, un tir cadré, un but. Efficacité.