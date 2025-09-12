Donat Rrudhani, le successeur idéal d’Anton Miranchuk?

Le FC Sion vise désormais le top 6. Pour y parvenir, le club a totalement remodelé son attaque. Au cœur de ce chantier, l’arrivée de Donat Rrudhani, censé apporter la créativité qui faisait défaut la saison dernière.

Donat Rrudhani devrait faire ses débuts avec le maillot valaisan ce dimanche à Winterthour. Photo: FC SIon

Bastien Feller Journaliste Blick

Après un maintien obtenu sans trop de soucis la saison dernière, le FC Sion a décidé de passer à la prochaine étape de son plan: le top six. Pour cela, les Valaisans ont décidé de renverser la table. De briser leur volonté de miser sur la continuité depuis leur retour en Super League.

La priorité? Renforcer son cadre. Surtout sur le plan offensif, où les Sédunois étaient les plus faibles (9e attaque la saison dernière). Exit donc cet été les flops Mohcine Bouriga (AS FAR Rabat), Cristian Souza (Cienciano) et Georgi Rusev (CSKA 1948). Dejan Djokic a lui été prêté à Debrecen, alors que Dejan Sorgic et Kevin Bua n'ont pas été prolongés. Anton Miranchuk est pour sa part retourné en Russie (Dinamo Moscou).

Attaque refaite presque à neuf

La direction a donc décidé d'investir pour améliorer son attaque. Benjamin Kololli, Théo Bouchlarhem, Théo Berdayes et Ilyas Chouaref ont été rejoints par Winsley Boteli, Rilind Nivokazi, Dinis Rodrigues, Josias Lukembila et Donat Rrudhani. Ce dernier semble d'ailleurs être la pièce qui manquait au FC Sion.

«Il peut jouer en 8, 10 et sur l'aile», expliquait Barthélémy Constantin lors de la présentation de l'ancien joueur de Young Boys, Lausanne et Lucerne. Doué techniquement, doté d'une belle vision du jeu, le nouveau numéro 77 doit apporter une touche de magie au jeu de Didier Tholot. Ce qu'avait pour mission de faire Anton Miranchuk, sans trop de réussite lors de ses 25 apparitions en Super League.

«Il est intelligent dans son jeu»

Donat Rrudhani arrive à Sion avec davantage de repères que le Russe, lui qui va vivre sa sixième saison en Super League (76 matches, 15 buts, 9 passes décisives). De plus, le Kosovar connaît déjà plusieurs éléments de l'équipe, ce qui devrait accélérer son intégration. Et ce même sans avoir pu se rendre à Saint-Pétersbourg, faute de visa, pour y affronter le Zénith et y effectuer un mini-stage lors de la dernière trêve internationale.

«J’aurais voulu qu’il soit là», regrettait ce vendredi Didier Tholot en conférence de presse. Loin du reste de l'équipe et en manque de rythme pour être resté en tribunes à YB, le Kosovar a pu évoluer avec l'équipe M21 du club valaisan (victoire 1-2 à Chênois). «Ce match avec la réserve lui a fait du bien», poursuit le coach bordelais, lequel ne se fait pas de souci pour son nouveau joueur. «Il ne débute pas dans le foot, il connaît ce monde. En plus, il est intelligent dans son jeu et n’aura pas de problème à s’adapter au système et à l’équipe.»

Ce que le staff sédunois attend de lui? Qu'il amène un vrai plus sur le plan offensif. Comme il a pu le faire à Lucerne où il portait pratiquement son attaque sur son dos. «Il peut apporter de la qualité entre les lignes, au niveau de la passe. Ses stats montrent que tu peux être clinique devant le but et très habile dans la dernière passe. Cela me donne une solution en plus», se réjouit Didier Tholot. Les supporters valaisans devront eux pouvoir faire connaissance avec leur nouveau joueur dimanche, à l'occasion du déplacement du FC Sion à Winterthour (14h). Pour un premier éclat de Donat Rrudhani?