Didier Tholot: «Il faut prendre des risques, je l’ai fait»

Didier Tholot a pris des risques, Winsley Boteli les a récompensés. À Genève, le FC Sion a notamment arraché un point grâce aux choix de son entraîneur et au sang-froid de son joker.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion n'est pas parvenu à renouer avec le succès face à Servette, mais il a eu le mérite ce samedi de ne pas s'incliner. Pourtant, les Valaisans n'ont de loin pas réussi un match parfait. Après avoir ouvert le score dès la quatrième minute avec la complicité de Steve Rouiller, ils ont disparu jusqu'à la pause. Au point même de rentrer au vestiaire sans avoir tenté le moindre tir.

Et en étant derrière au tableau d'affichage, les Grenat ayant renversé la rencontre par Miroslav Stevanovic (25e) et Jérémy Guillemenot (35e). «Si on est menés de deux buts au terme de la première période, il n’y a rien à dire», fait remarquer Didier Tholot, en référence au fait que son portier Anthony Racioppi a eu du travail.

Didier Tholot a pris un risque

Face aux difficultés que rencontrait son équipe, le technicien bordelais a envoyé rapidement Théo Berdayes et Noé Sow à l'échauffement. Mais le milieu et le défenseur n’entraient en jeu qu’au retour des vestiaires. «J'ai eu l'idée de faire les changements à la trentième minute de jeu, explique le coach du FC Sion. Je ne le fais pas, même si sincèrement je peux le payer cher avec Numa Lavanchy qui a un jaune. Je me suis dit que j'allais tenter le coup de poker d'attendre la mi-temps, pour pouvoir vraiment réorganiser mon équipe.»

Bien lui en a pris, même si le SFC a bien failli doubler son avantage entre la 35e et la 45e. «Il y a deux situations franches qui peuvent mener à 3-1. Il faut prendre des risques, je l’ai fait.»

«Ce groupe n'a rien lâché et ne lâchera rien»

Le passage à trois défenseurs a fait du bien aux Valaisans, qui ont pu revenir des vestiaires en jouant plus haut, gênant les Servettiens à la relance. Alors que Timothé Cognat et David Douline évoluaient dans un fauteuil en première période, ils se retrouvaient plus en difficulté après la pause. «On est dominants, on se crée plus d’occasions de mener 3-2 que Servette. Ce groupe n’a rien lâché et ne lâchera rien», appuie Didier Tholot, qui se satisfait de ce point, même si l’histoire aurait pu être tout autre. «Si on met le troisième but sur l'action de Nivokazi, ce match peut tourner autrement.»

Et au lieu de prendre l'avantage, les Valaisans se sont retrouvés derrière à la marque, Ablie Jallow inscrivant son premier but en Super League (86e). Une réussite un peu sortie de nulle part, lors d'une période durant laquelle aucune des deux équipes ne semblait plus trop vouloir se livrer. Puis a surgi Winsley Boteli, l'un des Genevois du groupe sédunois, pour remettre tout le monde à égalité (90e+4). «C'est spécial de marquer ici, dans ma ville natale. Mais avant tout je suis un joueur du FC Sion», réagit le héros du jour, qui n'en était pas à son coup d'essai.

Winsley Boteli devrait être titulaire mardi au Letzigrund

Déjà lors de la première journée, c'était lui qui permettait aux Valaisans de quitter le Letzigrund avec les trois points (2-3). Face à Lucerne, il avait sonné la révolte alors que Sion était mené 3-1 (3-3 score final). Contre Winterthour lors du premier match de l'année, il trouvait la faille dès son entrée en jeu et mettait son équipe sur le chemin de la victoire (2-0).

Alors que Rilind Nivokazi peine à retrouver le chemin des filets, espère-t-il recevoir prochainement sa chance dans le onze de base? «J'essaie de gagner ma place aux entraînements et aux matches. Mais c'est le coach qui décide et s'il me fait encore entrer à la 80e, je rentrerai à la 80e pour tenter de faire la différence comme je sais le faire», répond sobrement le principal intéressé. Il devrait obtenir sa chance mardi, en Coupe de Suisse face à Grasshopper, puisque son concurrent sera suspendu. Une opportunité qu'il tentera de saisir.