«Si on joue comme ça, on ne peut pas parler du top 6»

Battu par la lanterne rouge Winterthour ce samedi (2-1), Lausanne a encore manqué une occasion de remonter dans le top 6. Frustré, l'entraîneur Peter Zeidler ne voulait pas en entendre parler.

Matthias Davet Journaliste Blick

Malgré le froid glacial, c'est un Peter Zeidler sans sa veste qui a débarqué vers la zone mixte, située au bord du terrain de la Schützenwiese. Il faut dire que le technicien du LS l'a délibérément jetée, de rage, dès la 4e minute du match face à Winterthour. La raison? L'ouverture du score très rapide de l'adversaire. «Oui, j'étais énervé à ce moment-là et ça ne m'arrive pas souvent, tempère l'entraîneur. Mais je ne peux pas accepter cela et je leur ai dit à la mi-temps.»

Car en encaissant si rapidement dans le canton de Zurich, les Vaudois se sont enfoncés une belle épine dans le pied pour débuter la partie. Déjà que, comme le veut la coutume, «il n'est jamais facile de venir jouer à Winterthour», on peut rajouter que c'est encore moins aisé quand on prend un but dans les cinq premières minutes.

«La première mi-temps n'était pas bonne, admet Florent Mollet. On savait que ça allait être compliqué, alors qu'on avait passé une bonne semaine à l'entraînement. Il faut dire que ce 1-0 nous a fait mal.» Une ouverture du score totalement évitable, puisque, dans un premier temps, Bafodé Dansoko s'est retrouvé bien trop seul au deuxième poteau. Puis, Alexandre Jankewitz a remporté son duel physique. La défense lausannoise n'était de loin pas à son avantage sur cette action.

«On ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes»

Le reste de la première période a été médiocre pour les visiteurs et c'est tout logiquement que Peter Zeidler a procédé à trois changements à la pause. Soudain, le LS a montré un autre visage. «On a bien réagi et les 20 premières minutes de la seconde mi-temps étaient correctes, félicite le coach. On aurait pu se contenter d'un match nul ici à Winterthour.»

Sauf que le Gruérien Théo Golliard en a décidé tout autrement et, à l'instar de son frère Robin en Coupe de Suisse avec Yverdon, il a inscrit le 2-1 et a offert la victoire à son équipe. «On ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, peste Florent Mollet. On ne doit pas prendre ce duexième but et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive cette saison. Même si on n'arrivait pas à gagner, il ne fallait pas perdre.»

Car une défaite ne permet pas au LS de remonter dans le top 6 pour le moment. Une position dont le coach ne veut plus entendre parler. «On oublie tout de suite, s'agace Peter Zeidler. On n'est qu'à la 22e journée. Ce qui est sûr, c'est que si on joue comme ça, on ne peut pas parler de top 6.»

Toujours est-il que Lausanne est encore coincé sous la barre et qu'une victoire face à la lanterne rouge aurait permis de remonter au classement.