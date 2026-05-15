Le FC Sion a laissé filer la victoire face à Lugano après une égalisation tombée à la 90e minute. Les Tessinois gardent ainsi leur destin européen entre leurs mains avant la dernière journée.

Alain Kunz

Par deux fois, le stade de Tourbillon a tremblé. Lorsque Ilyas Chouaref et Baltazar ont transformé le 0-1 en 2-1, la majorité des 14'300 spectateurs a explosé de joie. Le FC Sion filait alors vers la troisième place. Mais le joueur de Lugano Georgios Papadopoulos a finalement refroidi l'ambiance en égalisant à la 90e minute (2-2). Ce n'est donc pas Lugano qui se retrouve sur le siège éjectable dans la course à l'Europe, mais bien le FC Sion. Ce 2-2 est-il le but le plus important de la saison pour les Tessinois?

«Je ne sais pas», répond franchement l'entraîneur Mattia Croci-Torti. «Mais cela signifie que nous avons notre destin entre nos mains avant le dernier match au Cornaredo face à Bâle. C'était notre objectif. Je suis surtout fier de mon équipe, car elle a montré du caractère et joué avec courage pour arracher ce nul, là où Sion est invaincu depuis treize matches.»

Les entraîneurs se félicitent

Après la rencontre, les deux entraîneurs se sont mutuellement couverts d'éloges. «Lugano est la meilleure équipe qui soit venue à Tourbillon cette saison», a déclaré Didier Tholot. De son côté, Mattia Croci-Torti a salué la saison valaisanne: «Le FC Sion réalise un excellent championnat. C'est un plaisir de les voir jouer, car cette année, ils se projettent constamment vers l'avant.» Et pourtant, les Sédunois possédaient jusqu'ici la meilleure défense du moment. Avant cette rencontre, ils restaient sur cinq victoires consécutives sans encaisser le moindre but.

Mais à la 31e minute, tout s'emballe. Nias Hefti et Jan Kronig se retrouvent beaucoup trop haut, près de la ligne médiane. Lugano récupère alors le ballon et Kevin Behrens lance Mohamed Belhadj dans la profondeur. Après avoir éliminé Kreshnik Hajrizi, l'attaquant luganais sert parfaitement Georgios Koutsias, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Après 555 minutes, le gardien sédunois Anthony Racioppi est finalement battu. Une série presque historique. «J'essaie simplement d'aider l'équipe avec mon énergie et mes buts», explique très modestement Georgios Koutsias, international grec des moins de 21 ans. «Ce match ressemblait à une finale. Ce point est donc très important. Maintenant, une autre finale nous attend. Si nous la gagnons, nous décrocherons un ticket européen.»

L'avenir de Georgios Koutsias reste flou

Mais pour Georgios Koutsias, l'enjeu dépasse probablement le simple cadre sportif. Depuis son altercation avec Kevin Behrens en janvier, lorsque l'Allemand s'en était pris au jeune Grec avant de refuser de lui serrer la main, la relation entre les deux hommes semble rompue.

A l'époque, Georgios Koutsias avait laissé entendre qu'un départ immédiat ne lui aurait pas déplu. Finalement, il est resté. Et aujourd'hui, il aide Lugano à croire à l'Europe. Le Grec est encore sous contrat pour deux saisons, Kevin Behrens pour une année.

Que se passera-t-il cet été? «Nous verrons bien. Pour l'instant, je suis ici et je donne tout pour l'équipe. Il reste encore ce match contre Bâle. Ensuite, je rejoindrai la sélection nationale. Après cela, nous verrons ce qui se passera.» Difficile, pour l'instant, de savoir comment la situation évoluera. Mais imaginer Kevin Behrens et Georgios Koutsias entamer ensemble une nouvelle saison dans le futur stade luganais paraît aujourd'hui hautement improbable.