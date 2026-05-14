Le magnifique hommage rendu par Tourbillon à Didier Tholot

Le Gradin Nord a rendu un vibrant hommage à Didier Tholot avant Sion - Lugano (2-2). Le Français a savouré cette marque de reconnaissance des supporters valaisans.

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour sa dernière de la saison à Tourbillon, face à Lugano (2-2), le FC Sion a eu droit à une animation de toute beauté à l'entrée des joueurs. «Ensemble, écrivons les prochains chapitres de notre histoire commune», affichait le Gradin Nord, accompagné de cinq portraits de Didier Tholot et des principaux accomplissements du Français, présentés sur parchemin. Les deux victoires en Coupe de Suisse (2009 et 2015) avaient leur place, tout comme la qualification en Europa League en 2015 ou encore la remontée en Super League en 2024.

«J’ai envie de gagner avec le FC Sion et j'espère qu’on pourra écrire encore quelques lignes de plus», sourit le Français, très reconnaissant de cet hommage rendu par les supporters du club. «C’est fantastique. J'ai conscience de tout le travail qui a été fait. Ils ont mis des heures et ça a été bien fait. Je ne m’y attendais pas du tout et je les remercie du fond du cœur. Quand tu te donnes à 200%, c'est une belle marque d'affection et de reconnaissance. C’est ma meilleure récompense de la soirée.»

«On voit la progression de l'équipe»

Depuis le retour de Didier Tholot en Valais, les supporters valaisans se sont remis à rêver. Jeudi, pour accueillir Lugano, ils étaient 14'300 à garnir les tribunes de Tourbillon. S'ils n'ont pas eu droit à une victoire de leurs protégés et donc à une place sur le podium au soir de la 37e journée, ils ont eu la confirmation qu'ils continuaient de progresser. Et que le meilleur restait à venir grâce à la nouvelle stabilité du club.

Désormais, les Sédunois, invaincus à Tourbillon depuis le mois d'octobre 2025 (8 victoires et 6 nuls), ressortent frustrés et déçus de ne prendre qu'un point face à Lugano, qui n'est pas sorti du top 5 de Super League depuis 2018 et est désormais habitué à la Coupe d'Europe. «On voit la progression de l’équipe, se réjouit Didier Tholot. On n’est plus qu’une équipe de contre. On est aussi capables de poser le jeu et de mettre en danger l’adversaire. Ce soir, je suis très satisfait de la réaction de l'équipe. Lors des derniers matches, on a mené au score, ce qui est plus facile à gérer. Aujourd'hui, c'était difficile de revenir puis de mener au score face à cette équipe qui encaisse peu.»

Un but qui passe mal

«Félicitations à Didier. Il a monté une équipe qui donne du plaisir au public avec sa proposition offensive», ne manque pas de saluer Mattia Croci-Torti en conférence de presse, soulagé par ce but d'Antonios Papadopoulos quelques secondes avant l'entrée dans le temps additionnel. Une réussite qui a forcément frustré les Sédunois.

Pas tant pour les deux points perdus, car tous les acteurs de la rencontre s'entendent sur le fait que le match nul est juste, mais pour la manière dont ce but est tombé. «Si tu es hors de position et que tu subis depuis 10 minutes, c'est une chose. Là, il n’y avait pas de pression. Il y a une touche, puis une déviation… C'est difficilement maîtrisable», peste Didier Tholot.

«Il y a beaucoup de choses qui vont dans leur sens sur cette occasion. Mais voilà, parfois, il faut accepter ça, même si ça fait mal», tempère Jan Kronig. Dimanche au Wankdorf, Sion aura l'occasion de se rattraper après cette fin de match frustrante.