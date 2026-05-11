ATS Agence télégraphique suisse
Ancien joueur du Lausanne-Sport et de Servette, Alexandre Pasche a décidé de ranger ses crampons à 34 ans, a-t-il annoncé dans une interview au Matin Dimanche. Le milieu de terrain vaudois n'avait plus joué depuis 2024 et une grave blessure au genou.
Capitaine dans les deux clubs
Formé dans la capitale olympique, Alexandre Pasche a vécu trois promotions en Super League avec le LS (2011, 2015 et 2020), dont il a été capitaine. Il avait également porté le brassard à Servette (2012-2015).
A lire aussi
Sa fin de carrière l'avait mené à Neuchâtel Xamax puis à Baden, où il s'était gravement blessé à un genou. Il va désormais commencer un CFC de menuisier, a-t-il révélé à l'hebdomadaire romand.
Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
36
33
74
2
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
36
23
61
5
FC Bâle
36
3
56
6
Young Boys
36
6
51
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
36
6
47
2
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zurich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zurich
36
-29
27
6
FC Winterthour
36
-52
23
Barrages de relégation
Relégation