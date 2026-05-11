A 34 ans, l'ex-capitaine du Lausanne-Sport, Alexandre Pasche, annonce sa retraite après une grave blessure en 2024. Il entame une nouvelle carrière comme menuisier.

Un ancien capitaine du LS et de Servette prend sa retraite

Un ancien capitaine du LS et de Servette prend sa retraite

Il entame un CFC de menuisier

ATS Agence télégraphique suisse

Ancien joueur du Lausanne-Sport et de Servette, Alexandre Pasche a décidé de ranger ses crampons à 34 ans, a-t-il annoncé dans une interview au Matin Dimanche. Le milieu de terrain vaudois n'avait plus joué depuis 2024 et une grave blessure au genou.

Capitaine dans les deux clubs

Formé dans la capitale olympique, Alexandre Pasche a vécu trois promotions en Super League avec le LS (2011, 2015 et 2020), dont il a été capitaine. Il avait également porté le brassard à Servette (2012-2015).

Sa fin de carrière l'avait mené à Neuchâtel Xamax puis à Baden, où il s'était gravement blessé à un genou. Il va désormais commencer un CFC de menuisier, a-t-il révélé à l'hebdomadaire romand.