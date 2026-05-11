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Il entame un CFC de menuisier
Un ancien capitaine du LS et de Servette prend sa retraite

A 34 ans, l'ex-capitaine du Lausanne-Sport, Alexandre Pasche, annonce sa retraite après une grave blessure en 2024. Il entame une nouvelle carrière comme menuisier.
Publié: 12:51 heures
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Dernière mise à jour: 12:53 heures
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Alexandre Pasche a vécu trois promotions en Super League avec le LS, dont il a été capitaine.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Ancien joueur du Lausanne-Sport et de Servette, Alexandre Pasche a décidé de ranger ses crampons à 34 ans, a-t-il annoncé dans une interview au Matin Dimanche. Le milieu de terrain vaudois n'avait plus joué depuis 2024 et une grave blessure au genou.

Capitaine dans les deux clubs

Formé dans la capitale olympique, Alexandre Pasche a vécu trois promotions en Super League avec le LS (2011, 2015 et 2020), dont il a été capitaine. Il avait également porté le brassard à Servette (2012-2015).

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Sa fin de carrière l'avait mené à Neuchâtel Xamax puis à Baden, où il s'était gravement blessé à un genou. Il va désormais commencer un CFC de menuisier, a-t-il révélé à l'hebdomadaire romand.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
36
33
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Bâle
FC Bâle
36
3
56
6
Young Boys
Young Boys
36
6
51
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zurich
FC Zurich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
36
-29
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
36
-52
23
Barrages de relégation
Relégation
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