Albian Hajdari, le prochain Suisse à prix d’or

1/5 Albian Hajdari a fait ses débuts avec la Nati lors du match amical contre le Luxembourg en mars. Photo: Getty Images

Stefan Kreis

La plupart des gens ne connaissent Cristiano Ronaldo (40 ans) qu’à travers la télévision, internet ou les journaux. Albian Hajdari (22 ans), lui, a eu la chance de jouer à ses côtés. À la Juventus, alors âgé de 17 ans, il a pu s’entraîner avec l’équipe première. «Il m’a raconté comment c’était pour lui quand il était jeune joueur. Le message le plus fort qu’il m’a transmis, c’est qu’il consacrait beaucoup de temps à sa famille», raconte-t-il aujourd'hui.

Pour le défenseur de 22 ans aussi, la famille est essentielle. Sans sa mère, il ne serait peut-être jamais devenu professionnel. «Quand j’ai fait un essai à Bâle à l’âge de onze ans, il fallait ensuite appeler un numéro pour s’inscrire. Mais franchement, je ne pensais pas être assez bon. Heureusement, ma mère a téléphoné une semaine plus tard. Et pourtant, c’est quelqu’un de très réservé», raconte Albian Hajdari en souriant.

Son père a, lui aussi, joué un rôle clé dans son parcours. «Mon père était un bon gardien au SC Dornach. C’était vraiment dur de lui marquer un but», confie-t-il.

Formé au contact des meilleurs

Chez les juniors E du FC Aesch – le club junior de la légende du FC Bâle Marco Streller – Hajdari inscrit 80 buts en une seule saison. Au fil des années, il recule sur le terrain. D’abord milieu offensif, puis milieu défensif, avant de s’installer à son poste de prédilection: défenseur central, là où il se construira une carrière professionnelle.

Il a appris aux côtés des meilleurs. Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, les icônes italiennes, mais aussi Matthijs de Ligt, la star néerlandaise. «Ce sont tous des gars formidables», apprécie l'international suisse. Lorsque l’entraîneur Massimiliano Allegri le critiquait à l’entraînement, les anciens prenaient sa défense. Il n’a certes jamais disputé de match officiel avec la première équipe de la Juve, mais il ne regrette rien. «Cette expérience m’a vraiment permis de progresser, j’ai franchi deux ou trois étapes importantes.»

En 2021, il revient au FC Bâle, mais le club préfère miser sur des renforts étrangers plutôt que sur l’enfant de la région. L’été suivant, il s’engage au FC Lugano, où il s’impose comme titulaire quasiment dès son arrivée. En février dernier, il est appelé pour la première fois en équipe nationale A, à l’occasion d’un match amical contre le Luxembourg. Un départ à l’étranger semble désormais être la prochaine étape logique.

Marco Streller se montre enthousiaste

Interrogé à ce sujet, Albian Hajdari rappelle qu’il est encore sous contrat avec Lugano jusqu’en 2028 et qu’il ne s’inquiète pas outre mesure pour son avenir. Mais il est clair que son profil attire de nombreux clubs, notamment grâce à son solide pied gauche. Le Werder Brême, entre autres, s’est récemment intéressé de très près au défenseur de 22 ans.

Marco Streller, qui le suit depuis des années et avec qui il partage le même club de formation, ne tarit pas d’éloges: «Albian a un très grand avenir devant lui. Il a un bon gabarit, une excellente relance, et c’est un gaucher. Je le vois jouer dans n’importe quel championnat. Il est polyvalent et possède en plus une personnalité remarquable».

Albian Hajdari le remercie avec émotion. Et sort aussitôt d’un tiroir une vieille photo sur laquelle on le voit, enfant, aux côtés de Streller.