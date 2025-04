Voici ce qui pourrait encore empêcher Bâle d'être champion

1/6 Le FCB doit encore surmonter quelques obstacles sur le chemin du titre. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Le calendrier du championnat bâlois est fixé! Il reste cinq matches à disputer dans le tour final. Si le FCB en remporte trois, le titre ne pourra plus lui échapper. Malgré un matelas de six points d’avance sur ses poursuivants, les Bâlois devront encore éviter quelques pièges avant de pouvoir sabrer le champagne.

Le FCB accueillera Lucerne à domicile lors de la dernière journée, mais avant cela, trois déplacements périlleux l’attendent. En neuf jours à peine, les Rhénans devront se rendre successivement à Lugano, Lausanne, puis à Berne pour y affronter YB. Un programme corsé.

Cette saison, le FCB n'a pas réussi à gagner sur le terrain de ces trois équipes. Et les statistiques historiques n’invitent guère à l’optimisme. Leur dernière victoire à Lausanne remonte à février 2021, et cela fait maintenant neuf ans que le club n’a plus gagné au Wankdorf. Sur les 28 derniers matches disputés à l’extérieur à Lugano, Lausanne et Berne, le FCB ne s’est imposé que trois fois, pour 17 défaites.

Depuis des années, les Bâlois peinent particulièrement sur gazon synthétique. Leur dernier succès en championnat sur une telle surface date du 21 février 2021, justement à Lausanne. Depuis, ils restent sur une série de 14 matches sans victoire sur le plastique.

L'Eurovision dicte le calendrier

Pourquoi le FCB est-il la seule équipe contrainte à trois déplacements consécutifs dans ce tour final? La faute en revient au Concours Eurovision de la Chanson, organisé à Bâle du 12 au 17 mai – en plein cœur de la semaine anglaise de Super League, qui verra se jouer les 35e, 36e et 37e journées. Les travaux de montage et de démontage autour de la grande projection publique de la finale du concours, prévue le 17 mai au parc Saint-Jacques, empêchent toute rencontre à domicile durant cette période.

Le calendrier n’est pourtant pas sans avantages pour le FCB. En effet, dès le début du tour final dans deux semaines, les Rhénans recevront le Servette FC au Joggeli pour un véritable choc au sommet. Une sorte de première balle de match: s’ils décrochaiennt une sixième victoire consécutive, les Bâlois pourraient compter au moins huit points d’avance, avec quatre matches encore à jouer. Une avance presque impossible à combler.

Une célébration discrète malgré l’Eurovision?

L’événement musical, malgré ses contraintes logistiques, ne devrait pas compromettre une éventuelle fête du titre. Si le FCB est sacré à Lugano (10 mai) ou à Berne (18 mai), il évitera la foule de l’Eurovision. Même une célébration spontanée après le match à Lausanne (14 mai) ne poserait pas de véritable problème. L’équipe n’arriverait effectivement à la Barfüsserplatz qu’après minuit, bien après la fin des festivités quotidiennes de l’ESC.