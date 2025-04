Numa Lavanchy: «J'en ai marre de venir à l'interview»

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le FC Sion. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«J'en ai marre de venir à l'interview», peste sans détour Numa Lavanchy après la défaite du FC Sion lundi à Saint-Gall (1-0), regrettant de «toujours devoir dire la même chose». «Encore une fois, reprenez l'interview de la semaine passée, d'il y a deux semaines, d'il y a un mois, d'il y a deux mois... et puis vous la retranscrivez parce que c'est toujours la même chose.»

Cette «chose»? Un FC Sion, solide défensivement, rarement mis en danger, mais qui ne parvient pas à concrétiser ses situations offensives avant d'être puni d'une erreur largement évitable pour ne pas dire bête. «Je pense qu'on en a tous marre. Il faut qu'on en fasse davantage. On ne peut pas à chaque match faire des erreurs comme ça, qu'on paie cash», ajoute Lavanchy, assurant ne viser personne, mais adresser cette critique à l'ensemble du collectif. «On a tous un rôle à jouer, moi le premier. C'est un sport collectif, on n'est pas que 11, on est 40 à l'entraînement à chaque fois. J'inclus le staff, j'inclus tout le monde. Il n'y a pas à chercher chez le voisin, c'est collectif», martèle-t-il.

Une défense fébrile et des attaquants qui ne marquent pas

Dimanche à Saint-Gall, Gora Diouf n'a toutefois eu besoin de personne pour se mettre en difficulté à une vingtaine de mètres du goal gardé par Timothy Fayulu et permettre aux Brodeurs d'aller inscrire le seul but du match. «Il faut être plus mature derrière», grince Didier Tholot, lequel a néanmoins aimé la prestation globale de son équipe. «C'est le match le plus cohérent depuis longtemps», estime-t-il, pointant lui aussi l'erreur de son défenseur central comme déterminante dans l'issue de la partie.

Mais pas que. Ses attaquants sont également en ligne de mire. Et avec raison. «On a trois-quatre situations entre la première mi-temps et la fin de match ou l'on doit marquer», peste le technicien français qui avait choisi de titulariser Dejan Sorgic à la pointe de son attaque. Si le numéro neuf s'est bien battu, comme toujours, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Au Kybunpark, c'est Théo Bouchlarhem, qui avait été amené à suppléer un Benjamin Kololli sorti sur blessure peu avant la pause, qui a manqué la plus belle opportunité valaisanne. Mais l'ailier, en bonne position face à Lawrence Ati Zigi, a vu sa trop longue réflexion l'amener à faire le mauvais choix et s'est bouché le chemin des filets.

Dominateurs en fin de rencontre et malgré une ribambelle de ballons mis dans la surface adverse, les Valaisans repartent donc de Saint-Gall battus sans avoir été poussés dans leurs retranchements par un FC Saint-Gall en manque d'idées. «C'est frustrant, comme pratiquement tous les matches en 2025», commente de son côté Ali Kabacalman, lequel regrette lui aussi le manque d'efficacité de ses attaquants, mais ne souhaite pas dramatiser la situation. «Si on veut rester positif, il faut se dire qu'on se crée des situations. Mais maintenant, il faut commencer à marquer et à faire des points.»