Sion se sabote une nouvelle fois et peut continuer de trembler

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Avec la victoire de Winterthour à Grasshopper ce samedi, le fond du classement de Super League se resserre. Et Sion a réalisé une bien mauvaise opération en ce lundi de Pâques à Saint-Gall, où il s'est incliné sur la plus petite des marges au terme d'une prestation bien décevante.

La première mi-temps aura surtout vu Saint-Gall se montrer entreprenant. Dans l'espoir d'accrocher le wagon du top six, les Brodeurs devaient en effet se montrer offensifs, en espérant dans le même temps voir Zurich s'incliner à Berne et Lugano prendre un point à Lausanne.

Sion était ainsi prévenu, un orage vert pourrait lui tomber sur la tête après les dizaines de centimètres de neige qui ont recouvert le Valais en milieu de semaine. La pression que mettaient les joueurs de Enrico Maassen n'était cependant pas insurmontable pour les Valaisans qui pouvaient compter sur leur dernier rempart pour s'interposer devant Chadrac Akolo sur la seule opportunité dangereuse des Saint-Gallois (37e).

Cadeau de Diouf, but de Geubbels

Sur le plan offensif, les joueurs de Didier Tholot ne se montraient pas mieux inspirés, loin de là. Lawrence Ati Zigi n'était en effet mis à contribution pour la première fois au retour des vestiaires par Ilyas Chouaref (47e). Dans la foulée ou presque, une tête de Théo Bouchlarhem passait près du but saint-gallois.

L'on se disait alors que le FC Sion entrait bien dans sa deuxième période lorsque Gora Diouf perdait le nord et le ballon à une vingtaine de mètres de sa cage. Kreshnik Hajrizi arrivait trop tard, Chadrac Akolo bénéficiait du contre favorable pour lancer Willem Geubbels dans la profondeur. Ce dernier ne manquait pas de transformer ce cadeau en but (49e). Quatre minutes plus tard, l'attaquant français butait cette fois-ci sur le dernier rempart sédunois.

Sion change de système, mais ne trouve pas la faille

Entre-temps, Théo Bouchlarhem, bien lancé dans la profondeur par Baltazar, tergiversait trop devant Ati Zigi et laissait ainsi passer une belle occasion d'égaliser. Cette situation représentait néanmoins bien ce qu'était le match du FC Sion jusque-là: brouillon, sans conviction. La sortie sur blessure de Benjamin Kololli, moteur offensif de la formation sédunoise en 2025, touché au même mollet que face à Servette dimanche dernier, à la 39e n'arrangeait rien, bien au contraire.

Didier Tholot grillait ainsi déjà un joker en première période et voyait son banc être bien mince offensivement à l'heure de jeu au moment de tenter d'apporter du sang frais. Le technicien français décidait ainsi de faire entrer en jeu Marquinhos Cipriano à la place de Théo Berdayes, faisant passer son équipe dans une défense à trois (67e). Ali Kabacalman et Dejan Sorgic laissaient ensuite leur place à Pajtim Kasami et Mohcine Bouriga à l'entrée du dernier quart d'heure.

Si Sion monopolisait la balle en fin de match, les Saint-Gallois, soutenus par 18'450 spectateurs et malgré l'expulsion incompréhensible de Lukas Görtler (90e), pouvaient se contenter de gérer jusqu'au coup de sifflet final. Au moment d'aborder le tour final, le 3 ou 4 mai, les Sédunois ne compteront que trois points d'avance sur la place de barragiste actuellement occupée par Yverdon (fessé 5-0 à Bâle).