Le week-end de Pâques s'annonce chargé pour les équipes de Super League! Samedi et lundi, l'enjeu sera partout, sur tous les terrains, juste avant la séparation du championnat en deux groupes. Et le responsable du calendrier va avoir beaucoup de boulot!

1/8 Winterthour croit de nouveau au maintien. Photo: keystone-sda.ch

Christian Finkbeiner

Le modèle écossais, adopté par la Super League en 2023, a fait ses preuves lors de sa deuxième saison! Que ce soit en tête, autour de la barre ou dans la lutte contre la relégation, le suspense règne partout, même si, pour la première fois de la saison, un leader, le FC Bâle, a réussi à se détacher un peu.

Et si Saint-Gall parvenait tout de même à se hisser au-dessus de la barre aux dépens du FC Zurich et de Lausanne, le responsable du calendrier pourrait lui aussi respirer. Le problème de l'équilibre du calendrier, un vrai casse-tête, serait alors résolu et les douze équipes auraient disputé 19 matches à domicile à la fin de la saison. Sinon? Des équipes auraient disputé 18 matches à la maison et 20 à l'extérieur. Ou alors auraient eu des affiches déséquilibrées, en ayant reçu trois fois un adversaire direct et en s'étant déplacé une seule fois chez lui, ce qui est également contraire à l'équité sportive. Le problème serait alors insoluble.

GC - Winterthour 0-1 (samedi, 18h)

Le FC Winterthour, que tous les experts voyaient déjà relégué depuis des semaines, refuse de baisser les bras. Avec dix points glanés lors des quatre dernières rencontres, la lanterne rouge reste dans la course. La victoire dans le derby cantonal face au GC place l'équipe d'Uli Forte de nouveau à fond dans la course. De leur côté, les Sauterelles ont raté l'occasion de frapper un grand coup en ne réussissant pas à enchaîner un deuxième succès cette semaine face à un adversaire direct, après leur victoire à Yverdon.

YB - Zurich (lundi, 16h30)

Le quatrième contre le sixième, mais surtout le choc de deux équipes en crise, ce lundi au Wankdorf. Toutes deux doivent se racheter après les claques reçues ce week-end. Et pour chacune, c’est peut-être le match de la dernière chance. Pour YB, une victoire est indispensable s’il veut encore peser dans la course au titre. Pour le FCZ, il s’agit d’éviter une fin de saison trés décevante, avec le spectre du groupe de relégation en ligne de mire.

Bâle - Yverdon (lundi, 16h30)

Le FC Bâle a été le grand gagnant du week-end et abordera le tour pour le titre en pole position. Si Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers parviennent à remporter leur cinquième victoire consécutive en championnat, lundi contre Yverdon, ils auront déjà une main sur le trophée de champion. Mais les visiteurs nord-vaudois sont imprévisibles - et ont un besoin urgent de points après être retombés à la place de barragiste.

Servette - Lucerne (lundi, 16h30)

Le duel des poursuivants déterminera qui endossera le rôle de principal chasseur du FC Bâle lors des cinq dernières journées en mai. Assuré de figurer dans le top 6, Lucerne peut aborder ce sprint final sans pression et bonifier une saison déjà solide. Pour Servette, en revanche, la victoire est impérative s’il veut encore espérer contester la suprématie du FC Bâle.

Lausanne - Lugano (lundi, 16h30)

Lausanne peut encore accrocher le top 6 en cas de victoire, à condition que Zurich s’incline à Berne. Pour Lugano, il s’agit surtout de limiter la casse: le train du championnat semble déjà avoir quitté la gare pour les Tessinois. Mais avec les millions américains en coulisses, une qualification européenne reste un impératif.

Saint-Gall - Sion (lundi, 16h30)

Les joueurs de Suisse orientale ont impérativement besoin d'une victoire pour conserver une chance de participer au tour pour le titre. Toutefois, le FC Saint-Gall a besoin de l'aide d'YB et de Lugano. Sion, en petite forme, risque de s'enfoncer définitivement dans la crise s'il enchaîne un sixième match sans victoire.