«C'est une belle soirée pour le Lausanne-Sport»

Ludovic Magnin (à gauche) peut célébrer: le Lausanne-Sport est dans le top 6. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

L'accolade au bord du terrain entre Ludovic Magnin, entraîneur du Lausanne-Sport, et son président ad interim Vincent Steinmann démontre bien la joie dans les rangs vaudois. En s'imposant face à Lugano (2-0) et en profitant de la défaite de Zurich sur la pelouse de Young Boys, le LS est assuré de terminer dans le top 6 de Super League. Une qualification pour le tour pour le titre qui était le gros objectif sportif du club cette saison.

«Ça représente énormément, souffle le coach du LS. Cette équipe ne lâche jamais rien et a amené nos valeurs sur le terrain. C'est ce dont on rêvait.» Ludovic Magnin était aussi heureux par rapport à l'entraînement de la veille du match. «J'ai retrouvé, comme avant Noël, ce supplément d'âme qui nous a fait défaut de temps en temps.»

L'un des héros de cette rencontre, Morgan Poaty, était également soulagé à l'heure de l'interview. «Avant ce match, il y avait beaucoup de pression, mais aussi d'envie et de volonté, confie le latéral gauche congolais. On se fait toujours peur et c'est équipe est capable du meilleur comme du pire – et c'est ce qui fait sa beauté.» Pour le plus grand plaisir des supporters vaudois, c'est le premier visage que le LS a démontré ce lundi en fin d'après-midi. «Être dans le top 6, c'est incroyable et magnifique.»

Du temps en famille après Winterthour

Si les Lausannois ont tremblé jusqu'au bout – YB ne s'imposant finalement que 2-1 face à Zurich –, la délivrance a encore été plus belle au moment où le coup de sifflet final a retenti dans la capitale. Surtout après les résultats compliqués ces derniers temps pour la formation vaudoise. «Là, c'était le dernier match, rappelle Morgan Poaty. Il n'y avait pas d'autres rencontres pour se rattraper. Certains jouaient leurs carrières et on ne pouvait pas passer à côté de ça.»

Logiquement, Ludovic Magnin avait du mal à cacher son sourire après la victoire face à Lugano. «C'est pour ce genre d'émotions qu'on s'entraîne, lâche le technicien. On voit des supporters heureux. C'est une belle soirée pour le Lausanne-Sport.»

Surtout que, il y a peu encore, le coach lausannois avait eu de la peine à accepter une prestation de son équipe, voilà dix jours face à Winterthour. «J'ai dû avaler la pilule et j'ai pu passer du temps avec ma famille pour me changer les idées. Puis, j'étais persuadé que si on gagnait ce dernier match, on finirait dans le top 6.»

Objectif atteint, mais…

Un top 6 synonyme donc d'objectif réussi pour le Lausanne-Sport. «En début de saison, c'était un challenge prétentieux et beaucoup ont cru que c'était difficile. Mais ça fait du bien de l'atteindre», souligne Ludovic Magnin.

Même son de cloche du côté de son latéral gauche: «L'objectif est atteint, mais on ne va pas se contenter de finir sixièmes, prévient Morgan Poaty. Ce serait débile de lâcher les cinq derniers matches et on veut aller chercher la meilleure place possible.» Mais pour cela, il faudra réussir des grosses performances face à Bâle, Servette, Young Boys, Lucerne et Lugano. Sauf qu'avant d'y penser, il y aura déjà un peu de célébrations pour les joueurs lausannois mais, surtout, une demi-finale de Coupe de Suisse importante au Parc Saint-Jacques de Bâle (dimanche, 15h30).