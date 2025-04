Morgan Poaty, héros lausannois des deux côtés du terrain

Le Lausanne-Sport va terminer dans le top 6 grâce à sa victoire face à Lugano (2-0) ce lundi à la Tuilière. Et il peut remercier son latéral Morgan Poaty, auteur d'un tacle et d'un but décisifs.

Morgan Poaty a été impressionnant ce lundi face à Lugano. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

L'ambiance est bon enfant après le match entre Lausanne et Lugano à la Tuilière. Il faut dire que, en décrochant une place dans le top 6 de Super League au terme d'un scénario plutôt fou, les Vaudois peuvent fêter dignement. Alors que Morgan Poaty, le héros lausannois, discute avec la presse, Noë Dussenne passe derrière lui: «Il était temps qu'il se réveille un peu. C'est le grand Poaty quand il faut sortir des gros matches.» Le défenseur belge fait rire son latéral.

Si on ne sait pas si le début de l'intervention était sincère, la fin, elle, ne semble en tout cas pas être un mensonge. Car le défenseur congolais a réussi une belle performance ce lundi face à Lugano (2-0).

En héros modeste

Forcément, quand on regarde à première vue la feuille de match, on voit évidemment le deuxième but de la journée, inscrit par le No 18 (38e). Parfaitement décalé par Teddy Okou, Morgan Poaty est arrivé à pleine vitesse et a armé sa frappe, qui a terminé hors de portée du portier luganais. Mais lui-même sait que, deux fois sur trois, ce genre de tir termine dans les gradins. Pas cette fois.

«Les étoiles se sont alignées et, au lieu de taper le poteau, la balle est allée au fond», sourit le latéral. Ce qui a eu pour résultat son deuxième but sur le maillot lausannois et clairement le plus important de sa saison.

En bon héros, Morgan Poaty reste toutefois modeste. «Oui, c'est moi qui marque mais on a tous fait des efforts et on s'est bien battus, souligne-t-il. C'est une équipe de fous et elle mérite ce qui lui arrive aujourd'hui.»

Un tacle salvateur

Offensivement, Morgan Poaty a donc rendu la marchandise (et même plus). Mais si le Lausanne-Sport a pu vivre un match plutôt tranquille dans son ensemble, il le doit aussi à son latéral. Et pas uniquement par son but.

À la 12e minute de jeu, Lugano se procure sa première véritable action du match. Une belle combinaison entre Martim Marques, Geórgios Koútsias et Renato Steffen. L'international suisse reçoit d'ailleurs le ballon en bonne position et s'apprête à tromper Karlo Letica. C'était sans compter sur l'excellent retour de Morgan Poaty qui a empêché le Tessinois d'ouvrir le score. Si à ce moment-là, il y avait toujours 0-0 entre le LS et Lugano, YB a ouvert la marque quelques secondes plus tard face à Zurich et a lancé la fin d'après-midi parfaite des Vaudois.

«C'est surtout là où on m'attend en premier, sourit le défenseur à propos de son tacle salvateur. J'essaie vraiment de faire ces efforts tous les jours et je suis vraiment content de mon match.» Et il peut l'être. Car, grâce à sa performance ce lundi, Lausanne va terminer la saison dans le top 6.