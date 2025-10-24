YB et ses fans sanctionnés après les incidents à Aarau

Young Boys, mais aussi le FC Aarau, ont été sanctionnés à la suite des débordements survenus en Coupe de Suisse en septembre. Le club bernois avait été éliminé par les Argoviens, qui évoluent en Challenge League.

Les fans d'YB, comme ceux d'Aarau, ont été trop loin, aux yeux de l'ASF. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Les incidents (pendant et après le match) survenus lors du match de Coupe de Suisse du 20 septembre entre Aarau et Young Boys (1-0) ne resteront pas impunis. Le club bernois a écopé d'une amende de 11'800 francs, alors qu'Aarau devra s'acquitter d'une amende de 1500 francs.

En Coupe, YB est en sursis pour la saison prochaine

La Commission de Contrôle et de Discipline de l'Association suisse de football (ASF) a motivé ses décisions par le comportement des supporters des deux clubs à l'intérieur du stade du Brügglifeld. Elle a en outre sanctionné YB d'une fermeture du virage est du stade du Wankdorf avec sursis pendant deux ans. En cas de non-respect ou de récidive de gravité comparable, le secteur concerné sera fermé lors du premier match à domicile de YB en Coupe de Suisse après l'infraction.

Au prochain tour de la Coupe, c'est le FC Sion qui se déplacera à Aarau, le 4 décembre, dans un match d'ores et déjà jugé à risques.