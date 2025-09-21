Des fans d'YB ont été blessés par leurs propres fumigènes

Selon un porte-parole de la police, plusieurs supporters des Young Boys ont été «partiellement grièvement blessés» lors du match de samedi à Aarau. Ils ont dû être transportés en ambulance vers différents hôpitaux.
«Six spectateurs ont dû être hospitalisés avec des blessures légères à moyennes, explique le responsable de la communication d’Aarau, Jérôme Thiesson, à Blick. Il s’agit de légères brûlures, d’une blessure à l’œil et de troubles respiratoires causés par la fumée.»
Après la défaite, des fans bernois se sont ensuite violemment attaqués à la police argovienne à la gare, en lançant des pierres et du matériel de chantier. Un policier a été blessé par des contusions et deux véhicules de patrouille ont été endommagés. Les forces de l’ordre ont eu recours à des balles en caoutchouc et à du spray au poivre. Après le départ du train spécial, la poignée d’urgence a été actionnée. La police cantonale d’Argovie a ouvert une enquête pour identifier les auteurs des violences.