Des fans d'YB ont été blessés par leurs propres fumigènes

Des incidents ont éclaté samedi lors du match de Coupe entre Aarau et les Young Boys. Déjà pendant la rencontre, cinq supporters bernois ont été blessés par leurs propres fumigènes. Ils ont subi des brûlures et ont dû être transportés à l’hôpital en ambulance.

ATS Agence télégraphique suisse

Selon un porte-parole de la police, plusieurs supporters des Young Boys ont été «partiellement grièvement blessés» lors du match de samedi à Aarau. Ils ont dû être transportés en ambulance vers différents hôpitaux.

«Six spectateurs ont dû être hospitalisés avec des blessures légères à moyennes, explique le responsable de la communication d’Aarau, Jérôme Thiesson, à Blick. Il s’agit de légères brûlures, d’une blessure à l’œil et de troubles respiratoires causés par la fumée.»

Après la défaite, des fans bernois se sont ensuite violemment attaqués à la police argovienne à la gare, en lançant des pierres et du matériel de chantier. Un policier a été blessé par des contusions et deux véhicules de patrouille ont été endommagés. Les forces de l’ordre ont eu recours à des balles en caoutchouc et à du spray au poivre. Après le départ du train spécial, la poignée d’urgence a été actionnée. La police cantonale d’Argovie a ouvert une enquête pour identifier les auteurs des violences.