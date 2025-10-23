Young Boys s'offre un deuxième succès

Giorgio Contini respire. Ses Young Boys ont cueilli un succès indispensable jeudi soir en Europa League, après deux défaites consécutives subies en Super League. La formation bernoise a battu Ludogorets Razgrad 3-2 au Wankdorf.

Chris Bedia (29) a marqué le 3-1 pour YB, sur penalty. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

ATS Agence télégraphique suisse

Cette partie, disputée sous une pluie battante, a pourtant démarré de la pire des manières pour YB. Ludogorets Razgrad - qui évoluait sans son international suisse Kwadwo Duah, blessé - a ouvert la marque à la 27e. Une intervention manquée de Loris Benito sur un long dégagement du gardien adverse a profité à Tekpetey, lequel a servi Stanic pour le 1-0.

Mené contre le cours du jeu, Young Boys a égalisé juste avant la mi-temps sur une reprise peu académique de Rayan Raveloson. Les Bernois ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires: Christian Fassnacht a profité d'un service parfait d'Edimilson Fernandes sur le 2-1 (53e), Chris Bedia transformant ensuite un penalty accordé pour une faute sur Armin Gigovic (63e, 3-1).

Young Boys, qui aurait pu saler l'addition avant d'encaisser un deuxième but à la 92e, affiche 6 points à son compteur après trois journées dans cette phase de Ligue. Mais avant de songer à leur prochain match européen - le 6 novembre sur la pelouse du PAOK Salonique -, les hommes du coach Giorgio Contini devront confirmer ce regain de forme en Super League dimanche face au FC Zurich.