Young Boys s'offre un deuxième succès

Cette partie, disputée sous une pluie battante, a pourtant démarré de la pire des manières pour YB. Ludogorets Razgrad - qui évoluait sans son international suisse Kwadwo Duah, blessé - a ouvert la marque à la 27e. Une intervention manquée de Loris Benito sur un long dégagement du gardien adverse a profité à Tekpetey, lequel a servi Stanic pour le 1-0.
Mené contre le cours du jeu, Young Boys a égalisé juste avant la mi-temps sur une reprise peu académique de Rayan Raveloson. Les Bernois ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires: Christian Fassnacht a profité d'un service parfait d'Edimilson Fernandes sur le 2-1 (53e), Chris Bedia transformant ensuite un penalty accordé pour une faute sur Armin Gigovic (63e, 3-1).
Young Boys, qui aurait pu saler l'addition avant d'encaisser un deuxième but à la 92e, affiche 6 points à son compteur après trois journées dans cette phase de Ligue. Mais avant de songer à leur prochain match européen - le 6 novembre sur la pelouse du PAOK Salonique -, les hommes du coach Giorgio Contini devront confirmer ce regain de forme en Super League dimanche face au FC Zurich.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Midtjylland
3
6
9
2
SC Braga
3
5
9
3
Olympique Lyonnais
3
5
9
4
Dinamo Zagreb
3
4
7
5
Viktoria Plzen
3
4
7
6
SC Fribourg
3
3
7
7
Ferencvaros
3
2
7
8
SK Brann
3
3
6
9
Celta Vigo
3
2
6
10
Aston Villa
3
2
6
11
Lille OSC
3
1
6
12
Go Ahead Eagles
3
1
6
13
3
0
6
14
Fenerbahce
3
0
6
15
FC Porto
3
0
6
16
Real Betis Balompié
3
2
5
17
Nottingham Forest
3
1
4
18
Bologne FC
3
0
4
19
KRC Genk
3
0
4
20
PAOK Salonique
3
-1
4
21
Celtic Glasgow
3
-1
4
22
Panathinaïkos
3
0
3
23
AS Rome
3
-1
3
24
3
-1
3
25
Feyenoord Rotterdam
3
-1
3
26
Ludogorets Razgrad
3
-2
3
27
SK Sturm Graz
3
-2
3
28
Fotbal Club FCSB
3
-2
3
29
Vfb Stuttgart
3
-2
3
30
Étoile Rouge Belgrade
3
-3
1
31
Malmö FF
3
-4
1
32
Maccabi Tel Aviv
3
-5
1
33
OGC Nice
3
-3
0
34
FC Salzbourg
3
-4
0
35
FC Utrecht
3
-4
0
36
Glasgow Rangers
3
-5
0