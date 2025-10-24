Réanimé, YB retrouve provisoirement (?) des couleurs

Bousculé par Ludogorets mais vainqueur (3-2), Young Boys retrouve un peu d’air. Après deux lourds revers, les Bernois se rassurent sans convaincre, tandis que Giorgio Contini gagne un répit précieux sur le banc.

Les Bernois ont battu Ludogorets jeudi, mais n'ont pas été rassurants pour autant. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Même vainqueur d'une faible équipe de Ludogorets jeudi soir en Europa League (3-2), Young Boys reste malade. Bien malade. Car après avoir été humiliés à Lausanne avant la pause internationale (5-0) et battu chez lui par Saint-Gall (1-2), les Bernois n'ont pas pleinement rassuré leurs supporters. L'affluence était d'ailleurs bien maigre au Wankdorf, 17'526 spectateurs, et cela peut en partie s'expliquer par les prestations récentes de l'équipe de Giorgio Contini, dont le nom a essuyé des sifflets avant le début de la rencontre.

Face aux Bulgares, les joueurs de la capitale, toujours sans Alvyn Sanches qui devrait faire son retour dans environ un mois, étaient même menés après une erreur de Loris Benito, en grande difficulté depuis le début de la saison. Le scénario catastrophe se dessinait lentement, mais sûrement. Surtout que les Bernois, facilement bousculés défensivement et sauvés par Marvin Keller à 0-0, se montraient une nouvelle fois peu inspirés et peinaient à se montrer dangereux pour le portier adverse.

«L'intention est toujours d'aller de l'avant»

YB a finalement plié l'affaire en début de deuxième période, après avoir égalisé au terme de la première. Les buts de Rayan Raveloson (45e), Christian Fassnacht (53e) et Chris Bédia sur penalty (63e) ont suffi à remporter les trois points. «On a senti pendant le match qu'on était plus proches du 1-1 que du 2-0. Même si, par moments, ils ont eu des contre-attaques pas faciles à défendre. À la mi-temps, on se disait: 'on reste calme, on reste sur le plan de jeu'. Bien sûr, ça nous a aidés d’égaliser avant la pause. On sentait qu’on était bien dans le match, et que ce but contre nous n’était pas si grave qu’il pouvait le sembler», réagit Loris Benito, lequel peine à expliquer les différences de niveau entre le championnat et la Coupe d'Europe.

«Les adversaires ne nous connaissent pas aussi bien que ceux du championnat. Mais je ne saurais pas vraiment l’expliquer… On aborde chaque match avec la même idée et la même énergie — du moins, on essaie. Cela ne marche pas toujours, on l’a vu la semaine dernière. Mais notre intention reste la même : jouer avec une identité claire, avec la même approche et surtout avec beaucoup d’intensité. Ces dernières semaines, on n’y parvenait plus, mais ce match a montré qu’on avait encore la force de renverser un score à domicile.»

Giorgio Contini peut respirer, jusqu'à quand?

Sous pression avant la venue des Bulgares à Berne, Giorgio Contini doit d'ailleurs être rassuré d'avoir vu ses joueurs renverser la partie. Christoph Spycher, directeur sportif d'YB, avait en effet laissé entendre au micro de SRF que son coach n'avait plus de joker à disposition. «Nous devons maintenant avancer dans une dynamique de progression continue», estime l'ancien international suisse.

«Nous voulons désormais afficher uniquement ce visage-là. Il y a toujours un risque de faux pas, c’est la réalité du championnat. Nous devons gagner en stabilité, hausser notre niveau de jeu, et réussir à reproduire ce genre de performance match après match», lui répond Giorgio Contini en conférence de presse. L'ancien assistant de Murat Yakin peut respirer, mais jusqu'à quand?