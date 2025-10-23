Le destin de l'entraîneur de Zurich Mitchell van der Gaag a été scellé le jour de son anniversaire. Blick vous dévoile les coulisses de ce limogeage.

Pour son anniversaire, le coach de Zurich a reçu un SMS de licenciement

Après onze matches, Mitchell van der Gaag a été licencié par Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Stefan Kreis et Florian Raz

Mitchell van der Gaag a fêté son 54e anniversaire mercredi, alors que, dans le même temps, son sort était scellé au siège du FC Zurich. Tard dans la soirée, vers 22h, le Néerlandais a été convoqué par SMS pour un rendez-vous, fixé au jeudi matin. Mitchell Van der Gaag se serait encore étonné et aurait proposé un report. Car à ce moment-là, il devait diriger l'entraînement de la première équipe.

Il ne s'attendait guère à un licenciement, puisqu'il a récemment reçu la bénédiction des Canepa, le couple présidentiel. Lors d'une réunion il y a une semaine, le Néerlandais aurait été informé à quel point il faisait du bon travail et à quel point les joueurs l'appréciaient.

Ce jeudi, Mitchell Van der Gaag a été licencié. Les relations froides avec Milos Malenovic, le directeur sportif zurichois, seraient l'une des raisons. Depuis des semaines, les deux hommes ne se parlaient presque plus. On a entendu dire que le dirigeant du FCZ voulait tout décider, qu'il avait son mot à dire en matière de tactique et qu'il voulait même influencer les questions de personnel dans le staff.

Le Néerlandais n'a pas bronché

Le coach néerlandais a accepté sans broncher qu'il soit laissé de côté en matière de politique de transfert. Selon sa devise: «Amenez-moi les joueurs, je les rendrai meilleurs.» Le fait qu'il n'ait pas pu amener ses propres assistants n'a pas non plus posé de problème à l'ancien second d'Erik ten Hag. Mais Mitchell van der Gaag n'a pas accepté que Milos Malenovic veuille aussi jouer le jeu des compétences d'entraîneur. Ce qui – outre le bilan sportif insuffisant – lui a été fatal.

Cet été encore, le Néerlandais était considéré comme la solution idéale, mais aujourd'hui, après onze matches et cinq défaites, c'est déjà fini. Pour lui, ce licenciement devrait être une sorte de délivrance, car il ne rencontrera plus Milos Malenovic dans un avenir proche.

Plainte des joueurs

Jeudi, ce dernier a assisté pour la première fois depuis longtemps à un entraînement du FC Zurich. Tous ne semblent toutefois pas malheureux de ce licenciement. Selon les informations de Blick, une partie de l'équipe s'est plainte de l'entraîneur auprès des Canepa au cours de la semaine.

D'un point de vue financier, Mitchell Van der Gaag ne devrait pas se faire du souci. Son contrat court encore jusqu'en juin 2027. Et Milos Malenovic dans tout ça? Ce dernier n'a pas encore pu être joint pour une prise de position.