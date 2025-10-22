Uli Forte beau joueur après son départ de Winterthour

Comme annoncé hier par Blick, Patrick Rahmen a été officiellement nommé à la tête du FC Winterthour, après le licenciement d'Uli Forte plus tôt dans la semaine L'ancien entraîneur de Xamax et d'YS, en Romandie, s'est montré fair-play au moment de son départ.

Uli Forte s'est exprimé avec émotion sur LinkedIn à propos de son licenciement de Winterthour. Photo: Philipp Kresnik/freshfocus

Blick Sport

«Avec seulement 2 points en 9 matchs, mes arguments étaient extrêmement faibles dans les discussions avec le club. Pour cette raison, j'ai dû accepter la décision avec le cœur lourd...» Uli Forte a communiqué, une fois n'est pas coutume, sur le réseau social LinkedIn après son licenciement du FC Winterthour en début de semaine. Le Zurichois de 51 ans s'est montré beau joueur. Les messages de soutien et de félicitations ont été très nombreux.

Un maintien qu'il n'oubliera jamais

Lors de la saison 24/25, Uli Forte et ses hommes étaient allés chercher un maintien en Super League complètement inespéré, au terme d'une fin d'exercice complètement folle. Ils avaient récolté 20 points lors des 10 dernières journées, évitant même les barrages. «La miraculeuse remontada de la saison dernière restera à jamais dans les mémoires, pour une raison positive. Je tiens à vous remercier pour cette période intense que nous avons passé à Winterthour. Merci pour tout, et tout le meilleur au FCW!»

Comme annoncé hier dans nos colonnes, son successeur, Patrick Rahmen (56 ans), a été annoncé aujourd'hui par le club zurichois. Il a signé un nouveau contrat à la Schützenwiese jusqu'au mois de juin 2027.