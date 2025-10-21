À Winterthour, Patrick Rahmen va succéder à Uli Forte

Le FC Winterthour a trouvé un remplaçant à l'entraîneur Uli Forte, remercié ce lundi: Patrick Rahmen revient à la Schützenwiese.

Patrick Rahmen devrait selon les informations de Blick retrouver le banc du FC Winterthour. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

Après un lundi de pause, le FC Winterthour s’est retrouvé mardi pour son premier entraînement sans son entraîneur principal, Uli Forte. La séance a été dirigée par ses anciens adjoints, Luigi De Donno et Dario Zuffi, sur le terrain de la lanterne rouge du championnat. Selon la direction du club, le nouvel entraîneur devrait être nommé avant le prochain match, prévu samedi soir face au FC Lucerne.

Depuis lundi, parallèlement au départ d’Uli Forte, les dirigeants du FC Winterthour s’activent pour lui trouver un successeur. Le profil recherché est clair: une bonne connaissance de la Super League, un coût raisonnable, une disponibilité immédiate et la conviction nécessaire pour sauver le club malgré une situation sportive fragile et un effectif limité.

D’après les informations de Blick, la solution idéale des dirigeants — et le rêve de nombreux supporters — serait sur le point d’être bouclée: Patrick Rahmen s’apprête à faire son retour à la Schützenwiese. Un accord aurait également été trouvé avec YB, où le technicien de 56 ans est encore sous contrat. Si tout se déroule comme prévu, son retour pourrait être officialisé dès mercredi.

Un retour risqué

Patrick Rahmen connaît déjà la maison. De 2023 à 2024, il avait conduit Winterthour à une surprenante cinquième place, séduisant par un football offensif et ambitieux malgré des moyens restreints.

«Avec Patrick Rahmen, le FCW perd un excellent entraîneur, capable de tirer le meilleur de son équipe sur le plan sportif et parfaitement en phase avec les valeurs du club en tant qu’homme», écrivait le FC Winterthour dans son communiqué lors de son départ pour YB, en mai 2024. Ce sont précisément ces qualités humaines et sportives qui sont aujourd’hui de nouveau recherchées dans la lutte pour le maintien.

En acceptant de revenir, Patrick Rahmen prend un vrai risque. Avec seulement deux points et aucune victoire après neuf matches, Winterthour est actuellement le principal candidat à la relégation. La question se pose aussi de savoir si l’effectif actuel est vraiment taillé pour la Super League.

Le technicien bâlois avait d’ailleurs refusé une situation comparable l’hiver dernier, lorsque GC l’avait approché. Les attentes sont désormais claires: Patrick Rahmen est appelé à réaliser un petit miracle footballistique.