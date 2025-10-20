Le joueur de Young Boys Joël Monteiro a manqué d'arriver à l'heure à la réunion d'équipe avant le match contre Saint-Gall. L'ailier, qui n'a pas encore marqué de but en championnat, a été relégué sur le banc et sera mis à l'amende.

Ce n'est pas encore la saison de rêve pour Joël Monteiro. Photo: freshfocus

Tobias Wedermann

Neuf matches, zéro but, zéro passe décisive – tel est le bilan plus que modeste de l'ailier de Young Boys Joël Monteiro jusqu'à présent en Super League. Il n'est donc pas étonnant que le joueur de 26 ans ne figure pas sur la liste des joueurs offensifs convoqués par l'entraîneur de l'équipe nationale Murat Yakin pour la pause internationale, mais qu'il soit seulement de piquet.

Assez de temps donc pour se reposer un peu pendant la pause internationale? Apparemment pas. Avant le duel contre le FC Saint-Gall, le Valaisan est, selon les informations de Blick, resté au lit pendant la réunion de l'équipe en fin de matinée dimanche.

Banc de touche et amende

Une apparition dans le onze de départ contre les Saint-Gallois est donc tombée à l'eau. Interrogé par Blick, YB confirme le retard de Monteiro. Celui qui arrive en retard doit s'attendre aux conséquences: «Il est vrai que Joël est arrivé en retard et a donc dû prendre place sur le banc des remplaçants. Il sera sanctionné pour son infraction.»

Le fait que Joël Monteiro ait dormi deux semaines après la claque de 5-0 à Lausanne, à un moment où l'on s'attendrait à une autre mentalité chez les Bernois, semble presque exemplaire de l'état actuel d'YB. Beaucoup de potentiel, mais actuellement, il est lui aussi à mille lieues des attentes. Dans une situation où son talent, sa vitesse et sa capacité à marquer des buts sont absolument nécessaires, il crée la sensation avec un temps de retard.

Jusqu'à présent, c'est uniquement sur la scène européenne que le Valaisan a exprimé son potentiel cette saison. Lors des qualifications à Bratislava, il a contribué à deux assists et à Bucarest, il a brillé avec un doublé en Europa League, après que les patrons d'YB ont prolongé son contrat jusqu'en 2027. «Je donne toujours le maximum. Il y a des jours où ça marche mieux que d'autres», a déclaré l'ailier d'YB dans la foulée. Il devra maintenant le prouver encore plus dans les jours et les semaines à venir.