Alisha Lehmann est au cœur d'un gros projet avec Côme

Lors du premier rassemblement de l'équipe de Suisse féminine depuis l'Euro 2025, Alisha Lehmann a pris le temps d'étayer son départ de la Juventus pour Côme, où elle incarne un nouveau projet. Elle évoque également le rôle de Pia Sundhage dans ce changement.

La star de la Nati à son arrivée au rassemblement, lundi. Photo: TOTO MARTI

Björn Lindroos

Ce mardi après-midi, la joueuse de la Nati a répondu aux questions des médias depuis Weggis (LU), assise face à la vue pittoresque sur le lac des Quatre-Cantons. Chez elle, le décor n’est pas très différent. Car oui, depuis cet été, Alisha Lehmann vit à Côme, en plein bord du lac. «C’est génial de se réveiller chaque matin avec une si belle vue. On commence la journée beaucoup plus heureux», raconte l’attaquante de 26 ans.

Après une saison frustrante à la Juventus de Turin, où elle a peu joué, Alisha Lehmann a en effet choisi de rejoindre Côme l’été dernier. Un pari gagnant: elle s’y est immédiatement imposée comme titulaire. «La principale raison de ce transfert, c’était simplement l’envie de rejouer. Ça me fait beaucoup de bien d’être à nouveau sur le terrain chaque week-end.»

Figure de proue d’un méga-projet?

Mais il n’y a pas que le terrain. Alisha Lehmann a aussi été séduite par le projet ambitieux du club. Le contexte: le groupe d’investisseurs Mercury 13 veut bâtir le réseau de clubs féminins le plus puissant au monde, totalement indépendant du football masculin. Son objectif? Injecter plus de 100 millions de dollars dans le football féminin au cours des prochaines années – en commençant par Côme.

Alisha Lehmann et ses coéquipières de la Nati disputent deux rencontres amicales en ce mois d'octobre. Photo: TOTO MARTI

Avec son immense notoriété sur les réseaux sociaux, Alisha Lehmann a été choisie comme l’un des visages du projet. «Je ne dirais pas que je suis la figure de proue», affirme-t-elle modestement, avant d’ajouter: «Mais bien sûr, j’essaie de contribuer à le faire avancer.»

Sportivement, elle a déjà vécu un moment fort: il y a dix jours, Côme s’est imposé 1-0 face à la Juventus – son ancien club. «Je ne dirai jamais de mal de la Juventus. Mais oui, cette victoire a fait du bien», reconnaît-elle avec un sourire.

Son rôle à la Nati

À l’Euro, Alisha Lehmann n’a eu droit qu’à un rôle de joker. Désormais, elle espère retrouver une place de titulaire avec la Suisse. Son transfert à Côme répond aussi à cet objectif: «Pia Sundhage aime les joueuses qui jouent beaucoup en club», explique la Bernoise de 26 ans.

En dehors du terrain, Alisha Lehmann est particulièrement appréciée au sein de la sélection. Toujours souriante, elle veille à ce que tout le monde se sente bien – surtout les plus jeunes. La jeune Leela Egli (18 ans), de retour en équipe nationale après l’Euro, confie: «Alisha est très ouverte avec les nouvelles joueuses. Elle s’assure qu’on se sente à l’aise. Et elle est drôle.»

Fashion Week et Oktoberfest

Avec ses nouvelles coéquipières de Côme, Alisha Lehmann a déjà vécu quelques moments insolites. Début octobre, l’équipe a participé à la Fashion Week de Milan, puis quelques jours plus tard, les joueuses ont troqué les podiums contre les tentes à bières de l’Oktoberfest à Munich. Combien de Mass de bière pour Alisha Lehmann? «Je n’ai bu que de la bière sans alcool», rit-elle. «Mais c’était ma première fois là-bas, et c’était vraiment très cool.»