En manque de temps de jeu à Wolfsburg en ce début de saison, Smilla Vallotto vient en équipe de Suisse forte de la confiance que lui témoigne Pia Sundhage. La Genevoise est toujours aussi déterminée et importante dans le système de jeu de la Suédoise.

Smilla Vallotto va retrouver l'équipe de Suisse dès lundi. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Voilà qui s'appelle avoir un impact immédiat! Entrée en jeu au début des arrêts de jeu mercredi sur le terrain de Valerenga en Champions League, Smilla Vallotto était sur le terrain lorsque son équipe a obtenu le penalty de la victoire (2-1) à la huitième minute des arrêts de jeu, transformé par Janina Minge. La Genevoise a donc pu célébrer ce succès avec ses partenaires, ce qui l'a forcément réjouie après un début de saison en dessous de ses attentes.

Wolfsburg fait un début de saison canon

Arrivée à Wolfsburg dans la foulée de l'Euro après avoir tout gagné avec Hammarby, la milieu de terrain de la Nati doit s'adapter à un nouvel environnement, elle qui apprend l'allemand en ce moment, et doit composer avec un niveau de jeu bien plus élevé que tout ce qu'elle a connu jusqu'alors. Wolfsburg est en effet une formation de pointe en Allemagne, actuellement deuxième de Bundesliga (une seule défaite contre le leader, le Bayern) et meilleure attaque, loin devant les Munichoises (21 buts marqués contre 16). Les Louves sont également co-leaders de la Champions League avec six points en deux matches.

Smilla Vallotto félicite Janina Minge après son penalty victorieux mercredi soir en Norvège. Photo: IMAGO/NTB

En Basse-Saxe, Smilla Vallotto côtoie des coéquipières de très haut niveau et doit donc encore se faire sa place. Elle a eu droit à quelques minutes lors de son tout premier match officiel, la Supercoupe face au Bayern, et est régulièrement entrée en jeu par la suite, obtenant même une titularisation (et marquant au passage son premier but) en Coupe d'Allemagne. Son intégration a cependant connu un coup d'arrêt avec un refroidissement qui l'a tenue éloignée des terrains durant trois matches.

La Nati va lui permettre de gagner du temps de jeu

Pia Sundhage, elle, a tenu à témoigner sa confiance à l'une des femmes de base de son équipe en la convoquant bien évidemment pour ce rassemblement d'octobre et ses deux matches amicaux face au Canada et à l'Ecosse. Deux rencontres qui pourraient permettre à la Genevoise de monter en puissance et d'avoir du temps de jeu en ce début de saison compliqué.

Smilla Vallotto découvre la Bundesliga et ses duels enflammés, comme ici face à Hambourg. Photo: imago/Susanne Hübner

«Smilla a été un peu malade ces derniers jours, c'est vrai, mais elle va mieux. C'est une joueuse très importante pour nous et elle est très heureuse d'avoir rejoint Wolfsburg. C'est un défi très excitant pour elle et elle va y arriver. Elle va gagner du temps de jeu», affirme la Suédoise, qui croit beaucoup dans le potentiel de sa milieu de terrain de 21 ans, dont le caractère bien affirmé devrait lui permettre de surmonter cette entame d'aventure en dessous de ses attentes en Allemagne.

La Genevoise n'a en effet jamais eu peur des défis et aucune marche n'a jamais été trop haute pour elle jusqu'à présent. Que ce soit à ses débuts en Norvège, puis à Hammarby ou en équipe de Suisse, elle a à chaque fois répondu aux exigences et sa progression avec la Nati a été remarquable, jusqu'à en faire une leader de la sélection malgré son jeune âge. Son activité, son volume de jeu et sa technique délicieuse en ont vite fait une des «favorites de la nation» dans l'entre-jeu de la Nati.

Des matches de haut niveau en Champions League

Du temps de jeu, la dynamique Smilla devrait en avoir à son retour en club, puisque Wolfsburg est engagé aussi bien en Coupe d'Allemagne qu'en Bundesliga et en Champions League, avec des matches très alléchants face à Lyon, Manchester United, Real Madrid et Chelsea. Autant d'occasions de grandir encore.