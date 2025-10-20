L'ASF est menacée par le dilemme de Pia Sundhage

La Nati se réunit pour la première fois depuis son Euro à domicile et l'élimination en quart de finale contre l'Espagne (0-2). On ne sait toujours pas si la fédération prolongera le contrat de l'entraîneure, Pia Sundhage, qui arrive à échéance à la fin de l'année.

Que faire de Pia Sundhage? L'ASF est confrontée à un dilemme concernant l'avenir de la sélectionneure de l'équipe nationale. Photo: Getty Images

Christian Finkbeiner

Si l'on en croit la Suédoise, il est clair qu'elle mènera l'équipe aux qualifications pour la Coupe du monde qui débuteront fin février. «Oui, j'aimerais continuer», a déclaré Pia Sundhage lors de l'annonce de la sélection mardi. Sa condition: l'assistante Lilie Persson, employée jusqu'à présent à 50%, doit obtenir un contrat à plein temps.

La balle est donc dans le camp de l'ASF, qui est contrainte d'agir. Car l'Association est prise face au dilemme de Pia Sundhage. S'il ne prolonge pas son contrat, le temps presse pour trouver un successeur. Et on devrait lui reprocher de ne pas avoir agi plus tôt, car depuis trois mois et la fin de l'Euro, rien n'a changé dans la situation de départ concernant cette question de staff.

La dernière rencontre avant le début des qualifications pour la Coupe du monde aura lieu fin novembre, lorsque la Nati participera à un camp d'entraînement avec deux matches amicaux. Il est pratiquement exclu qu'une solution de remplacement soit déjà prête d'ici là. Selon Marion Daube, directrice du football féminin à l'ASF, aucune discussion n'a eu lieu jusqu'à présent. «Ce serait un manque de respect», a déclaré la dirigeante à SRF. Mais la décision sera prise en novembre.

Tout le monde n'est pas convaincu par Pia Sundhage

Manifestement, tous les membres de l'Association ne sont pas totalement convaincus que Pia Sundhage est la bonne personne, sinon l'affaire aurait déjà été conclue. De manière générale, la question se pose de savoir quel sera l'avenir du football féminin dans notre pays. Combien d'argent sera consacré à quels projets, même au-delà de 2027, lorsque le programme d'héritage du championnat d'Europe arrivera à son terme?

Manifestement, le comité central, sous la houlette du nouveau président Peter Knäbel, n'a pas encore définitivement arrêté sa stratégie. Diverses questions doivent encore être résolues, celle du sélectionneur de l'équipe nationale étant, contrairement à celle des hommes, encore plus centrale. L'instance dirigeante, qui est toujours à court d'effectifs dans le secteur féminin, ne peut en fait pas se passer du savoir-faire et de l'expérience de la Suédoise. Et Pia Sundhage a prouvé lors de l'Euro à domicile qu'elle, la double championne olympique, est une bonne entraîneure lors de grands tournois.

La relégation de la Ligue des nations, qui rend le chemin vers la Coupe du monde 2027 au Brésil encore plus semé d'embûches, ne doit toutefois pas être occultée dans l'évaluation globale. Et malgré un été féerique, tout ce qui brillait n'était pas or. Même au sein de l'équipe, Pia Sundhage ne serait pas appréciée de tous. À cela s'ajoute l'aspect financier. La section féminine n'est pas (encore) autosuffisante.

Manque d'alternatives

L'Association doit penser en termes de perspectives. Il s'agit de construire, avec les nombreux talents de haut niveau comme Iman Beney, Sydney Schertenleib, Noemi Ivelj et Cie, une équipe capable de défier les meilleurs d'Europe lors de l'Euro de 2029. Certes, c'est aussi pour cette raison – outre la visibilité et pour des raisons financières – qu'une participation à la Coupe du monde 2027 serait extrêmement importante, mais en raison de la relégation au printemps et de la procédure compliquée des barrages lors des qualifications, celle-ci est tout sauf calculable. Pia Sundhage aura 66 ans en février, elle en aurait 70 lors de l'Euro 2029.

Mais la fédération a-t-elle vraiment des alternatives? Le timing n'est pas idéal, le marché des entraîneurs est clair, ce qui plaide pour une continuation avec Pia Sundhage. Mais avec ou sans elle, la décision est urgente. Le conte de fées lié à l'Euro appartient au passé, les jalons d'un avenir durable et couronné de succès doivent être posés dès maintenant.