La belle histoire entre Pia Sundhage et la Suisse va-t-elle continuer? Les négociations se poursuivent et rien n'est encore signé. La Suédoise veut rester et a formulé une demande en particulier pour apposer sa griffe au bas du contrat.

Pia Sundhage sera-t-elle sur le banc de l'équipe de Suisse en 2026? La Suédois en a envie, en tout cas. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Nati féminine est de retour! Après leur mois de juillet enchanté et enchanteur, la capitaine Lia Wälti et ses coéquipières vont affronter le Canada (9e nation mondiale) vendredi prochain à Lucerne, avant d'aller jouer en Ecosse trois jours plus tard. Pour ces deux matches amicaux, Pia Sundhage a misé sur la continuité, sélectionnant une très grande partie des joueuses ayant participé à l'Euro. Aurélie Csillag, Leela Egli (toutes deux Freiburg) et Lia Kamber (FC Bâle) sont les trois joueuses à être sélectionnées et à n'avoir pas participé au tournoi.

Elle veut continuer

«C'était le tournoi d'une vie! Un moment fantastique, différent», se remémore la sélectionneure, laquelle est en fin de contrat en décembre, mais a émis le souhait de continuer l'aventure. «Cette équipe a quelque chose de spécial. Oui, j'ai demandé à l'ASF de prolonger mon contrat», a expliqué la Suédoise ce mardi, en annonçant sa sélection. Elle n'a émis qu'une condition: avoir un adjoint employé à 100% par l'ASF, afin de pouvoir être encore plus performante. «J'ai émis ma proposition, maintenant j'attends la prochaine étape», dévoile Pia Sundhage, impatiente d'avoir la réponse de la Fédération.

«L'Euro, un grand motif de fierté»

Après l'élimination face à l'Espagne en quarts de finale, la sélectionneure est restée en Suisse pour assister aux demi-finales et à la finale.

La Suédoise a assisté à la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Espagne le 27 juillet à Bâle. Photo: Getty Images

«L'Euro a été un événement fantastique, qui a réuni les peuples. J'ai tellement de bons souvenirs en tête... Les gens ont apprécié notre parcours, mais aussi notre manière de jouer. Pour un coach, c'est un grand motif de fierté d'entendre que notre équipe a montré un beau visage, ce qui a été le cas. Après, je suis rentrée en Suède, j'ai éteint mon téléphone et je me suis relaxée», sourit-elle.

Mais maintenant, il s'agit de reprendre le travail et de monter une équipe compétitive, capable d'aller décrocher sa qualification pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. «Nous sommes de retour et nous voulons être performantes! Nous avons ce rassemblement, ainsi que celui de fin novembre, pour continuer à progresser», dit Pia Sundhage, laquelle espère fortement être à la tête de cette équipe de Suisse en 2026.

Suisse-Canada, le dernier match sur sol suisse en 2025

Mais d'abord, place au Canada et à l'Ecosse. «Il sera intéressant de voir comment nous nous en sortirons dans ces deux matchs face à des adversaires très différents. Une chose est sûre: chaque fois que nous composons l'équipe, nous voulons aligner une équipe de gagnantes sur le terrain. Nous tenons beaucoup à offrir quelque chose en retour aux supporters lors du dernier match à domicile de l'année. Ils ont été fantastiques cet été et nous souhaitons entretenir cette relation».

En l'absence de Naomi Luyet, toujours blessée et qui ne sera probablement pas de retour avec la Nati pour le prochain rassemblement, la sélectionneure a fait appel à trois joueuses romandes: Smilla Vallotto, Iman Beney et Leila Wandeler. A noter qu'Amina Muratovic et Noémie Potier sont de piquet. Sandrine Mauron, elle, reste en Floride pour ce rassemblement, une décision prise conjointement entre la sélectionneure et elle, précise Pia Sundhage.