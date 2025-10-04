Iman Beney permet à Manchester City de battre Arsenal

Iman Beney a marqué son premier but en Women's Super League! Le but de la Valaisanne d'origine nord-vaudoise a d'ailleurs revêtu une grande importance, puisqu'il a été celui de la victoire face à Arsenal.

1/4 Iman Beney exulte après avoir marqué son premier but pour Manchester City. Photo: Getty Images

Lino Dieterle

Manchester City vient d’égaliser à 2-2 face à Arsenal grâce à Chloe Kelly, héroïne anglaise de l’Euro, et pousse pour arracher la victoire. Sur une contre-attaque fulgurante, la jeune Iman Beney (19 ans) garde son sang-froid et conclut d’un tir du gauche, son pied le moins fort, à ras de terre pour offrir le 3-2 à City à la 88e!

Pour l’attaquante valaisanne d'origine nord-vaudoise, c’est un moment historique: son premier but sous le maillot bleu ciel depuis son arrivée de Berne cet été. Et ce n’est pas contre n’importe qui, mais face aux championnes d’Europe en titre. Alignée cinq fois en championnat depuis le début de saison – dont trois entrées en jeu et une titularisation – elle ouvre enfin son compteur personnel. Jusqu’ici, sa seule statistique décisive était une passe, délivrée le 24 septembre en League Cup contre Everton.

Avec ce succès 3-2, Manchester City grimpe à la deuxième place de la Women’s Super League, à une longueur du leader Chelsea, encore invaincu.