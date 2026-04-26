Bâle, dernier sommet d’une semaine intense pour le FC Sion

Prolongation de Didier Tholot, quatrième place européenne en vue et choc à Bâle: le FC Sion vit une semaine charnière. Elle se conclut dimanche à Saint-Jacques.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion terminera dimanche une semaine très intense, tant sur le plan émotionnel que sportif, avec une qualification européenne à portée. Celle-ci a débuté dimanche dernier à Yverdon, où avait lieu la deuxième demi-finale de Coupe de Suisse. Le lien avec la formation sédunoise? Si Saint-Gall remporte la Coupe de Suisse et termine dans le top trois de Super League, la quatrième place du championnat deviendrait qualificative pour la Coupe d'Europe.

«J’étais pas devant le match du SLO, mais j’étais un supporter attentif du match de Saint-Gall», sourit Didier Tholot, lequel avoue être passé par tous les états devant sa télévision. «Autant après quinze minutes je me suis dit que ce serait vite plié, autant j'ai un peu serré les fesses lors de la deuxième période», rigole le coach sédunois qui, s'il n'a pas encore acheté un maillot et une écharpe, soutiendra les Brodeurs haut et fort le jour de la finale.

«Il faut vite passer à autre chose»

Le deuxième temps fort s’est joué à Tourbillon, où l'on attendait de savoir si Didier Tholot prolongerait ou non son mandat. La réponse a été «oui», avec l'annonce de la signature d'une nouvelle entente de trois ans.

«Maintenant, il faut vite passer à autre chose», balaye le Bordelais, qui se réjouit de pouvoir à nouveau parler football. «On a une fin de saison très intéressante à jouer. Le football reste un milieu aléatoire et imprévisible, donc il ne faut pas se disperser.» Cap sur le déplacement de dimanche à Bâle, pour le troisième moment marquant de la semaine sédunoise.

Première finale à Saint-Jacques

Et ce match n’est pas anodin: Sion (52 points) défie Bâle (53), justement le rival direct pour cette quatrième place potentiellement européenne. «Je vis enfin ce que je voulais vivre avec Sion depuis trois ans, c'est-à-dire titiller le haut du classement. On est dans une continuité qui peut nous permettre de décrocher une très belle récompense. On doit tout faire pour aller la chercher. Pour cela, il faut qu’on reste calme et serein. On doit dégager une sérénité collective, comme sur les derniers matches», assure Didier Tholot, qui ne manque pas de rappeler l'importance de ce déplacement à Saint-Jacques.

«Il est important, car si on ne bat pas Bâle, on va se retrouver à 4 points à 4 matches de la fin. Ce qui serait un retard conséquent», pose Didier Tholot, qui voit ces dernières parties comme des finales. «La rencontre est également importante car on est derrière eux. Ceux de devant peuvent avoir un accroc. Nous, pas. Il faudra qu’on fasse un sans faute. Je ne dis pas qu'il faudra obtenir que des victoires, mais le moins de défaites possibles», prévient le Bordelais, lequel voit son FC Sion avoir les armes pour faire tomber les Rhénans, privés de Xherdan Shaqiri, chez eux. «On va là-bas pour gagner.»

«On est capables de rivaliser avec tout le monde»

Cela n'est plus arrivé depuis 42 rencontres de championnat. «On vit dans le présent, il faut arrêter avec ça», tonne Didier Tholot, buteur lors du dernier succès valaisan à Saint-Jacques. Ce n'est toutefois pas sur ce souvenir que le Français veut s'appuyer avant de retraverser la Suisse. «J'ai une image en tête, c'est la frappe qu'on prend à la 87e en Coupe», souffle-t-il, en référence à l'égalisation à 2-2 des Rhénans en décembre 2024. «Là, on était capables de les faire chuter. J’ai plus ça en tête, c’est plus proche de nous. Et on avait peut-être moins de qualités que maintenant.»

À ce propos, le staff sédunois pourra compter sur un groupe au complet. Donat Rrudhani s'est remis de sa blessure musculaire et est prêt à retrouver les pelouses. «On est aujourd'hui capables de rivaliser avec tout le monde. Et donc avec Bâle à Bâle.» Réponse dimanche.