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Pas là face au FC Sion
Fin de saison compromise pour Xherdan Shaqiri, touché à la cuisse droite

Blessé à la cuisse droite, Xherdan Shaqiri pourrait manquer la fin de saison avec le FC Bâle. Il sera, en tout cas, absent face à Sion ce week-end.
Publié: il y a 9 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
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Xherdan Shaqiri s'est blessé à l'entraînement.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Bâle devra certainement se passer de Xherdan Shaqiri jusqu'à la fin de saison. L'ex-international suisse s'est blessé mardi à l'entraînement et souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite, a annoncé le club rhénan.

Pas là contre Sion

Xherdan Shaqiri ne pourra donc en tout cas pas disputer le premier match du Championship Group dimanche contre Sion (14h à Bâle), un match peut-être décisif dans la course à l'Europe. Selon le FC Bâle, son indisponibilité pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. Sa fin de saison est donc compromise.

Les Bâlois disputeront leur dernier match de Super League 17 mai contre Lugano.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
33
38
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Bâle
FC Bâle
33
6
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
Young Boys
Young Boys
33
5
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zurich
FC Zurich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
33
-25
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
33
-51
19
Barrages de relégation
Relégation
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