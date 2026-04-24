Blessé à la cuisse droite, Xherdan Shaqiri pourrait manquer la fin de saison avec le FC Bâle. Il sera, en tout cas, absent face à Sion ce week-end.

Fin de saison compromise pour Xherdan Shaqiri, touché à la cuisse droite

Fin de saison compromise pour Xherdan Shaqiri, touché à la cuisse droite

ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Bâle devra certainement se passer de Xherdan Shaqiri jusqu'à la fin de saison. L'ex-international suisse s'est blessé mardi à l'entraînement et souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite, a annoncé le club rhénan.

Pas là contre Sion

Xherdan Shaqiri ne pourra donc en tout cas pas disputer le premier match du Championship Group dimanche contre Sion (14h à Bâle), un match peut-être décisif dans la course à l'Europe. Selon le FC Bâle, son indisponibilité pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. Sa fin de saison est donc compromise.

Les Bâlois disputeront leur dernier match de Super League 17 mai contre Lugano.