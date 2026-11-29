En poste au FC Sion depuis juin 2023, Didier Tholot se projette encore en Valais, où il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029. À 62 ans, l'entraîneur français évoque ses ambitions, son rapport au métier, son arrêt cardiaque de 2023, mais aussi ses projets de vie entre les montagnes valaisannes et l'océan Atlantique.

Alain Kunz

Vous travaillez désormais depuis sept ans au FC Sion, en cumulé. Cela représente 2561 jours, 365 semaines ou 84 mois. Vous arrive-t-il de vous dire que c'est complètement fou?

C'est fou de me dire que j'ai consacré sept années de ma vie au FC Sion, c'est vrai. Pour être sincère, lors de mon troisième retour, je ne pensais pas que cela durerait aussi longtemps. Mais à chaque fois que je suis venu ici, je m'y suis senti bien. Cela correspond à ce que je recherche. Je crois que, dans la vie, certaines choses sont écrites. C'est peut-être le cas de cette histoire.

Le destin, en quelque sorte?

Oui. Quoi qu'il arrive, le Valais occupera une grande place dans ma vie, même au-delà du football. J'y resterai peut-être même encore un peu plus longtemps...

Vous n'êtes pourtant pas l'entraîneur en fonction depuis le plus longtemps en Suisse. Ce titre revient à Mattia Croci-Torti, qui est à Lugano depuis cinq ans.

Et c'est parfaitement mérité! C'est un homme formidable qui fait un travail remarquable à tous les niveaux. Mais je ne suis pas quelqu'un qui court après les statistiques. Je ne cherche pas les records ni la notoriété. Au fond, cela m'est égal. Ce qui compte, c'est ce que je fais aujourd'hui et le bonheur que cela m'apporte. Je tiens à rester moi-même, à être le plus sincère, droit et honnête possible.

Vous avez 62 ans. Ce métier, particulièrement stressant, ne vous fatigue-t-il pas?

Je ne l'aborde plus de la même manière, donc il me fatigue moins. J'ai également un staff très compétent et je délègue beaucoup plus qu'avant. Je ne suis plus non plus dans une logique de projet où je devais absolument briller pour rejoindre un jour la Ligue 1, en France. Sauf événement totalement imprévu, je terminerai ma carrière ici.

Vous avez prolongé jusqu'en 2029. Pourquoi pas jusqu'en 2030? Vous auriez alors atteint officiellement l'âge de la retraite à la fin de votre contrat.

Signer pour trois ans à Sion, c'est déjà une très longue durée...

La nouvelle académie devrait être terminée en 2028. Vous disposerez alors de conditions d'entraînement bien différentes de celles que vous connaissez actuellement, notamment à la fin du mois de novembre, lorsque les bons terrains en herbe se font rares en Valais. Y compris dans votre centre d'entraînement à Riddes...

Ce sera magnifique! Je ne parle pas pour moi, mais pour le club, pour le président, pour Barthélémy Constantin et pour tous les juniors. On parle souvent de la volonté de faire monter davantage de jeunes Valaisans en première équipe. Mais pour y parvenir, il faut des moyens et de bonnes conditions de travail. Si j'étais le père d'un junior et que les installations n'étaient pas à la hauteur à Sion, j'enverrais peut-être mon enfant ailleurs, à YB ou Bâle par exemple. En revanche, si nous disposons de tous les moyens nécessaires et d'un centre de formation performant, je suis convaincu que nous pourrons faire sortir encore davantage de joueurs formés au club.

En 2032, le Cervin Coliseum, ce stade flambant neuf, devrait également voir le jour. Serez-vous encore là?

Oh oui! Je ne sais pas dans quel rôle. Peut-être simplement dans les tribunes. Mais je serai là, car Sion fait partie de ma vie.

Vous n'excluez donc pas d'être encore entraîneur à ce moment-là?

Il ne faut jamais dire jamais. Je n'imaginais pas non plus prolonger mon contrat en avril. Je rencontre beaucoup d'entraîneurs et de gens du football qui ont arrêté et qui me disent qu'ils s'ennuient.

Et si vous remportez le titre, vous pourriez vous dire: «J'ai tout accompli, maintenant j'arrête»?

Je ne fonctionne pas forcément comme ça. Mais j'aimerais en tout cas me retrouver dans cette situation et avoir le privilège de pouvoir me poser la question. On ne peut toutefois prendre une telle décision qu'une fois que l'on a atteint son objectif et vécu les émotions qui vont avec.

Vous avez fait remonter Sion, assuré son maintien et conduit le club jusqu'aux qualifications pour la Conference League. Il reste notamment une phase de ligue européenne, une 14e Coupe de Suisse et un troisième titre de champion à aller chercher. Dans cet ordre?

J'ai déjà vécu le 13e sacre en Coupe de Suisse, à Bâle, en tant qu'entraîneur. Quand on a connu cela, on a forcément envie de recommencer et de gagner un titre. Jusqu'ici, je n'y suis pas parvenu, hormis en Challenge League. En France, on m'a toujours rangé dans la catégorie des pompiers, ceux qu'on appelle pour sauver une équipe. On ne m'a jamais considéré comme un entraîneur capable de diriger un club de haut de tableau. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de démontrer que ceux qui pensaient ainsi avaient tort.

YB et Lugano sont-ils tout simplement trop forts? Sion peut dépasser les Bernois dimanche...

Nous sommes sur des bases solides. Et les choses peuvent aller très vite. Nous avons actuellement 29 points. À ce stade de la saison dernière, Thoune en comptait 31. L'année précédente, Bâle en avait 26. Nous sommes donc clairement dans la course.

Après avoir pris votre revanche sur Servette la semaine dernière, vous retrouvez un autre adversaire contre lequel vous aviez perdu lors de la première journée. Est-ce également une revanche?

C'est bien plus qu'un sentiment de revanche. Ce match peut donner une direction à notre saison. Si nous gagnons, nous aurons les arguments pour dire que nous pouvons rester dans la course jusqu'au bout. Si nous perdons, nous serons peut-être encore dans une phase d'apprentissage. Comme cela a été le cas contre l'Ajax, lors du premier match à Berne ou face à Lugano. YB possède un potentiel offensif énorme.

Les Bernois ont marqué au moins deux buts lors de leurs 17 derniers matches. C'est impressionnant.

C'est énorme! Notre solidité défensive sera déterminante. Si nous parvenons à rester solides derrière, nous pouvons mettre YB en difficulté. Dans le cas contraire, cela deviendra très compliqué.

Samuel Essende a déjà inscrit 16 buts alors que le championnat n'est même pas à la moitié. C'est un chiffre impressionnant. Lors de vos meilleures saisons comme joueur, vous aviez marqué deux fois 13 buts avec Martigues en première division française. À Sion, avec le championnat et le tour de promotion-relégation, vous étiez monté à 17 réalisations.

Je connais bien Samuel, je l'avais fait venir d'Avranches à Pau. Il avait d'ailleurs expliqué dans une interview que sa bonne saison à Pau lui avait permis de franchir un cap. Il correspond parfaitement au jeu d'YB, avec de bons ailiers et beaucoup de ballons dans la surface.

Qu'aviez-vous décelé chez lui à l'époque?

Il avait déjà toutes les qualités pour réussir quelque chose de grand. C'est un sacré gabarit et il est très fort dans le jeu aérien. À l'époque, il avait davantage de difficultés dans le jeu combiné. Nous avons travaillé là-dessus. Aujourd'hui, son jeu est beaucoup plus structuré. Avant, il était parfois un peu désordonné, il courait dans tous les sens. Désormais, il sait se déplacer au bon moment et se place bien. Il ne s'excentre plus autant, reste dans la surface et marque des buts. Il est difficile à arrêter.

C'est aussi un garçon formidable, qui semble très solide mentalement, intelligent et malin.

À l'époque, je le trouvais un peu trop sûr de lui. Aujourd'hui, je lui tire mon chapeau. D'autant que ses débuts à Berne n'ont pas été faciles. Mais il a su s'accrocher.

Qui est Didier Tholot? Didier Tholot naît le 2 avril 1964 à Feurs, dans la Loire. L'attaquant, qui ne mesure que 1m72, joue notamment pour Reims, Saint-Étienne et Bordeaux (avec Zinédine Zidane) en Ligue 1, où il dispute 235 matches et inscrit 53 buts. En 1996, il atteint avec Zidane la finale de la Coupe de l'UEFA, que les Girondins perdent contre le Bayern Munich. En Suisse, il évolue au FC Sion, au FC Bâle, à YB et à Vevey, où il exerce son premier mandat d'entraîneur-joueur. En Ligue nationale A (LNA), il inscrit 35 buts en 110 matches. En 2003, il devient entraîneur-joueur du FC Sion, en LNB. En France, il entraîne Reims, Châteauroux, Bastia, Nancy et Pau. Entre-temps, il entraîne encore le FC Sion à trois reprises, avec lequel il remporte deux fois la Coupe. Didier Tholot est marié pour la deuxième fois et a deux fils (39 et 33 ans) issus de son premier mariage. Sa deuxième épouse a également deux enfants. Le 1er juillet 2023, il devient entraîneur du FC Sion pour la troisième fois, avec pour mission de retrouver la première division. Cette mission est accomplie: lors de sa deuxième saison, il assure le maintien en championnat et, lors de la troisième, atteint les play-off de lConference League, contre l'Ajax Amsterdam. Le contrat de Didier Tholot est prolongé de trois années supplémentaires en avril. Didier Tholot naît le 2 avril 1964 à Feurs, dans la Loire. L'attaquant, qui ne mesure que 1m72, joue notamment pour Reims, Saint-Étienne et Bordeaux (avec Zinédine Zidane) en Ligue 1, où il dispute 235 matches et inscrit 53 buts. En 1996, il atteint avec Zidane la finale de la Coupe de l'UEFA, que les Girondins perdent contre le Bayern Munich. En Suisse, il évolue au FC Sion, au FC Bâle, à YB et à Vevey, où il exerce son premier mandat d'entraîneur-joueur. En Ligue nationale A (LNA), il inscrit 35 buts en 110 matches. En 2003, il devient entraîneur-joueur du FC Sion, en LNB. En France, il entraîne Reims, Châteauroux, Bastia, Nancy et Pau. Entre-temps, il entraîne encore le FC Sion à trois reprises, avec lequel il remporte deux fois la Coupe. Didier Tholot est marié pour la deuxième fois et a deux fils (39 et 33 ans) issus de son premier mariage. Sa deuxième épouse a également deux enfants. Le 1er juillet 2023, il devient entraîneur du FC Sion pour la troisième fois, avec pour mission de retrouver la première division. Cette mission est accomplie: lors de sa deuxième saison, il assure le maintien en championnat et, lors de la troisième, atteint les play-off de lConference League, contre l'Ajax Amsterdam. Le contrat de Didier Tholot est prolongé de trois années supplémentaires en avril. Plus

Revenons en novembre 2023, lorsque vous avez échappé à la mort après un arrêt cardiaque. Avez-vous encore des séquelles?

Non. Je passe des examens régulièrement et tout va bien. Je n'ai plus non plus les maux de tête et les douleurs au dos que j'avais avant mon opération du cœur. Je me sens beaucoup moins fatigué et beaucoup mieux. Avec le recul, je me dis même que cet événement a peut-être été une bénédiction. Ce jour-là, j'ai eu une bonne étoile. Et j'ai arrêté de fumer.

C'est une excellente chose!

Et comment! Avant, je disais toujours que ce serait très difficile d'arrêter, parce que j'en avais besoin. Mais après la douleur que j'ai ressentie ce jour-là, il est impossible que je touche à nouveau une cigarette. Je n'en fumerai plus jamais. J'ai également convaincu ma femme d'arrêter. C'est une très bonne chose aussi.

Avez-vous encore certaines restrictions au quotidien?

Non. Je fais attention, bien sûr, mais pas plus que nécessaire. Je prends mes médicaments et c'est tout. J'ai eu la chance d'avoir été sportif de haut niveau, ce qui a permis à mon cœur de très bien supporter l'opération. Beaucoup de patients perdent 10, 20 ou 30% de leurs capacités cardiaques. Moi, je suis à 100%.

Après votre opération, vous aviez expliqué que vous ne vouliez plus vous énerver inutilement pour des petits problèmes. Est-ce toujours le cas?

Oui, c'est toujours le cas. Mais ce n'est pas uniquement lié à cet événement.

À quoi d'autre?

Il y a aussi le fait que je travaille dans un club où nous nous connaissons tous très bien et où nous avons tous beaucoup évolué. Mon président a évolué, Barth aussi, moi également, tout comme mon staff. Il y a eu des périodes d'instabilité par le passé. Mais nous sommes aujourd'hui capables de nous dire les choses sans nous vexer ni mal les prendre. Nous savons tous que l'objectif est de faire avancer le club. Cela aide énormément.

On est forcément plus libre de travailler dans ces conditions.

Oui. J'ai signé pour trois ans, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Cela peut durer six mois, neuf mois, un an ou deux ans. Je n'en sais rien. Mais, dans tous les cas, cela ne me prend plus la tête. Je vis le moment présent et nous verrons bien. Si les choses sont positives, tant mieux. Si elles le sont moins ou deviennent négatives, c'est ainsi. Aujourd'hui, j'ai atteint un âge où je peux me dire que j'ai fait ce que je voulais faire et que je fais ce que j'ai envie de faire.

Faites-vous particulièrement attention à votre alimentation?

Oui, mais j'ai toujours fait attention. Je peux manger une côte de bœuf. J'adore aussi la fondue et la raclette. Quand on se fait plaisir, on mange une salade le lendemain! J'essaie simplement d'éviter de prendre du poids. En tant qu'entraîneur professionnel, on véhicule aussi une certaine image. Elle est importante vis-à-vis des joueurs.

Un verre de vin reste toutefois autorisé.

Je bois toujours un bon verre de vin.

Vous restez fidèle à vos deux régions: Bordeaux et le Valais?

Oui. D'autant que j'ai investi dans un petit château à Saint-Émilion, qui s'appelle Roc de Calon. Je recommande d'ailleurs vivement ce vin.

Aujourd'hui, votre centre de vie se trouve en Valais. Et après votre carrière au FC Sion?

C'est un projet que nous sommes en train de mettre en place. Ma maison à Bordeaux se trouve à vingt minutes de l'océan. En Valais, j'ai un appartement à Chamoson. Nous voulons profiter des deux environnements: la mer et la montagne. J'adore skier, notamment à Verbier. Nous allons donc vivre dans les deux endroits. Peut-être même davantage en Suisse.

Vos enfants sont désormais tous adultes.

Oui, depuis longtemps. Aussi bien ceux que j'ai eus lors de mon premier mariage que ceux de ma deuxième épouse.

Revenons au football. À votre retour à Sion en 2023, vous aviez expliqué ne pas vouloir de Mario Balotelli, car un joueur qui s'entraînait aussi peu tout en portant le brassard de capitaine donnait une image désastreuse au reste de l'équipe. Le risque est-il similaire avec Winsley Boteli?

Il est jeune, très jeune. Et puis, soudainement, il éclate: il marque contre l'Ajax, rejoint l'équipe nationale suisse et tout le monde parle de lui. Il faut qu'il apprenne à gérer tout ça.

Votre rôle consiste donc à lui faire garder les pieds sur terre.

Bien sûr. C'est même le plus important.

À Lucerne, il a pris le ballon pour tirer un penalty, qu'il a manqué. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là?

J'étais énervé, évidemment. On peut aussi voir le côté positif: il a pris ses responsabilités.

Vous lui avez parlé, bien évidemment?

Bien sûr. Nous avions désigné deux tireurs. Il était le deuxième. Désormais, je n'en désignerai plus qu'un seul...

Contre Servette, il était sur le banc. Comment a-t-il réagi?

Comme tous les joueurs qui se retrouvent sur le banc: pas très bien. Mais je ne suis pas là pour faire des cadeaux ou favoriser quelqu'un. Je veux que mes décisions soient logiques. Winsley était malade à Vaduz, Rilind Nivokazi l'a remplacé et a très bien joué. En tant qu'entraîneur, on se creuse suffisamment la tête lorsqu'il faut changer quelque chose quand ça ne va pas. Il ne faut pas chercher à le faire quand tout va bien.

Vous devez beaucoup discuter avec lui actuellement.

Oui. Mais pas uniquement avec lui. J'ai aussi beaucoup parlé avec Rilind, qui était le meilleur buteur de la saison dernière et qui a passé beaucoup de temps sur le banc ces derniers mois. Je ne laisse personne sur le bord de la route. Si nous parvenons à renverser des matches dans les dernières minutes ou à faire preuve de régularité, c'est aussi parce que nous impliquons tout le monde. Prenez Théo Berdayes: il y a sept ou huit matches, certains disaient encore qu'il n'avait pas le niveau pour jouer un rôle important en Super League. Regardez-le aujourd'hui...

Jusqu'où Winsley Boteli peut-il aller?

C'est lui qui décidera. Il possède un instinct de buteur incroyable. Tout le monde n'a pas cette qualité. La question est de savoir s'il se donne les moyens d'aller là où il veut aller ou s'il se fixe lui-même des limites. Il doit faire ce qu'il faut: travailler énormément. Comme tous les grands footballeurs. À partir de là, il n'y a pratiquement aucune limite. Mais beaucoup de jeunes joueurs au potentiel énorme se sont brûlé les ailes parce qu'ils pensaient: «C'est bon, je suis arrivé, je n'ai plus besoin de travailler.»

Le fait que Christian Constantin ait fait venir le père de Boteli pour qu'il accompagne son fils et vive désormais avec lui doit certainement aider.

Absolument.

En parlant de Christian Constantin, vient-il encore dans le vestiaire?

Parfois. Pas tout le temps, mais cela lui arrive. Pas très souvent.

On a le sentiment qu'il est encore plus calme que la saison dernière. Est-ce une impression?

Il est calme parce que nous sommes en haut du classement et parce qu'il fait confiance à Barth et à moi. Mais il reste très ambitieux. Son calme peut disparaître très vite...