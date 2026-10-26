Deux matches de suspension pour Edimilson Fernandes après son carton rouge controversé

ATS Agence télégraphique suisse
Samedi, à la 78e minute, Edimilson Fernandes a été expulsé à la suite d’une intervention de l'arbitrage vidéo, qui a sanctionné son tacle mal maîtrisé. L'arbitre Lukas Fähndrich avait d'abord laissé le jeu se poursuivre avant de revenir sur sa décision après avoir consulté l'écran.
Ce carton rouge était le deuxième de la saison pour l'international suisse, déjà expulsé lors de la troisième journée à Lausanne (victoire 3-0).
Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
11
25
31
2
Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zurich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St-Gall
11
-4
16
7
FC Bâle
11
-3
14
8
FC Lucerne
11
-6
12
9
FC Thoune
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zurich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Tour final
Tour de relégation