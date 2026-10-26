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Une sanction injuste?
Deux matches de suspension pour Edimilson Fernandes après son carton rouge controversé

Edimilson Fernandes devra purger une suspension de deux matches à la suite du carton rouge qu'il a reçu lors de la victoire d'YB contre Saint-Gall (2-0) samedi. Le juge disciplinaire a qualifié l'action du milieu de 30 ans de faute grave.
Publié: il y a 6 minutes
Coup dur pour Edimilson Fernandes!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Samedi, à la 78e minute, Edimilson Fernandes a été expulsé à la suite d’une intervention de l'arbitrage vidéo, qui a sanctionné son tacle mal maîtrisé. L'arbitre Lukas Fähndrich avait d'abord laissé le jeu se poursuivre avant de revenir sur sa décision après avoir consulté l'écran.

Ce carton rouge était le deuxième de la saison pour l'international suisse, déjà expulsé lors de la troisième journée à Lausanne (victoire 3-0).

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
Young Boys
Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zurich
FC Zurich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St-Gall
FC St-Gall
11
-4
16
7
FC Bâle
FC Bâle
11
-3
14
8
FC Lucerne
FC Lucerne
11
-6
12
9
FC Thoune
FC Thoune
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Tour final
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