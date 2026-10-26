Deux matches de suspension pour Edimilson Fernandes après son carton rouge controversé

Edimilson Fernandes devra purger une suspension de deux matches à la suite du carton rouge qu'il a reçu lors de la victoire d'YB contre Saint-Gall (2-0) samedi. Le juge disciplinaire a qualifié l'action du milieu de 30 ans de faute grave.

ATS Agence télégraphique suisse

Samedi, à la 78e minute, Edimilson Fernandes a été expulsé à la suite d’une intervention de l'arbitrage vidéo, qui a sanctionné son tacle mal maîtrisé. L'arbitre Lukas Fähndrich avait d'abord laissé le jeu se poursuivre avant de revenir sur sa décision après avoir consulté l'écran.

Ce carton rouge était le deuxième de la saison pour l'international suisse, déjà expulsé lors de la troisième journée à Lausanne (victoire 3-0).