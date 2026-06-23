La Super League devrait adopter certaines règles de la Coupe du monde pour la saison à venir. En ce qui concerne les pauses fraîcheurs, les supporters pourront pousser un soupir de soulagement.

Ces règles de la Coupe du monde vont débarquer en Super League

Ces règles de la Coupe du monde vont débarquer en Super League

Björn Lindroos

À l'occasion de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la FIFA a introduit plusieurs nouvelles règles. Et celles-ci se sont révélées être un succès lors des premiers matches.

À tel point que la Suisse semble désormais suivre le mouvement. Selon nos informations, une série de ces nouvelles règles sera très probablement introduite en Super League dès la saison prochaine. Ces changements devraient être confirmés par l’Association suisse de football (ASF) peu avant le début de la saison, en juillet.

Dès la saison prochaine

Désormais, la Suisse va elle aussi lutter contre certaines manœuvres, avec plusieurs règles mises en place à la Coupe du monde. Lors des remises en jeu, l’arbitre compte à rebours avec la main, pendant cinq secondes. Si la remise en jeu n’est pas effectuée assez rapidement, le ballon revient à l’adversaire. Il en va de même pour les dégagements du gardien.

Les remplacements devront également être plus rapides. Un joueur doit quitter le terrain dans les dix secondes, sinon le remplaçant devra rester à l’extérieur du terrain pendant une minute.

Et pour réduire les simulations, les joueurs qui reçoivent des soins médicaux doivent également quitter le terrain pendant au moins une minute. Des exceptions sont prévues pour le gardien de but ou en cas de fautes graves. Lors de la Coupe du monde, cette règle porte déjà ses fruits: il n’y a pratiquement plus de joueurs qui restent allongés sur le terrain pour se faire soigner pendant plusieurs minutes, interrompant ainsi le déroulement du match et faisant traîner l'horloge.

La main devant la bouche et la VAR

On ne sait pas encore si, en Suisse, un carton rouge sera également infligé lorsqu’un joueur s’adresse à son adversaire en mettant la main devant sa bouche. Il s’agit d’une option laissée à l’appréciation des instances compétitives, et la Suisse s’alignera sur les directives de l’UEFA. La fédération recevra cette information peu avant le début de la saison.

Et la VAR? Lors de la Coupe du monde, elle peut désormais intervenir en cas de décisions erronées concernant les corners. Il s’agit là aussi d’une option propre à la compétition, et la Suisse s’alignera sur l’UEFA. En revanche, en Super League, le VAR devrait pouvoir intervenir en cas d’attribution d’un deuxième carton jaune. C'est également une nouveauté observée lors de la Coupe du monde.

Les supporters de la Super League peuvent pousser un ouf de soulagement en ce qui concerne les pauses fraîcheurs tant décriées. Les deux pauses de trois minutes pour s’hydrater ne sont pas prévues en Suisse, sauf si le match se déroule par forte chaleur. Tout reste donc comme avant à ce niveau.