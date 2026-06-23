DE
FR

Pedro Naressi au bout du Léman
Servette recrute un milieu brésilien

Servette a annoncé mardi l'arrivée de Pedro Naressi au sein de son effectif. Le milieu défensif brésilien de 28 ans s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec les Grenat.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
1/2
Pedro Naressi avait déjà affronté Servette.
Photo: Urs Lindt/freshfocus
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En fin de contrat avec Ludogorets après quatre saisons passées dans le club bulgare, Naressi a disputé l'Europa League cette saison avec pour bilan une passe décisive en huit matches, ainsi que 24 rencontres dans le championnat national. Il avait déjà affronté le SFC en play-off de Conference League lors d'une double confrontation en 2023/24 remportée par les Genevois.

Dans son communiqué, le club grenat indique que «sa qualification reste soumise à l’obtention de son permis de séjour».

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
Mentionné dans cet article
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Servette FC
      Servette FC
      Super League
      Super League