Servette recrute un milieu brésilien

ATS Agence télégraphique suisse
En fin de contrat avec Ludogorets après quatre saisons passées dans le club bulgare, Naressi a disputé l'Europa League cette saison avec pour bilan une passe décisive en huit matches, ainsi que 24 rencontres dans le championnat national. Il avait déjà affronté le SFC en play-off de Conference League lors d'une double confrontation en 2023/24 remportée par les Genevois.
Dans son communiqué, le club grenat indique que «sa qualification reste soumise à l’obtention de son permis de séjour».
Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation