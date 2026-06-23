Servette recrute un milieu brésilien

Servette a annoncé mardi l'arrivée de Pedro Naressi au sein de son effectif. Le milieu défensif brésilien de 28 ans s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec les Grenat.

ATS Agence télégraphique suisse

En fin de contrat avec Ludogorets après quatre saisons passées dans le club bulgare, Naressi a disputé l'Europa League cette saison avec pour bilan une passe décisive en huit matches, ainsi que 24 rencontres dans le championnat national. Il avait déjà affronté le SFC en play-off de Conference League lors d'une double confrontation en 2023/24 remportée par les Genevois.

Dans son communiqué, le club grenat indique que «sa qualification reste soumise à l’obtention de son permis de séjour».