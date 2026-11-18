Grâce à Théo Berdayes, le FC Sion a pris une belle coloration valaisanne. Mais qui est donc ce pur produit du club, impliqué sur les quatre buts de la victoire 4-0 à Vaduz, mais toujours modeste?

En bref Après Jan Kronig et Kreshnik Hajrizi, le FC Sion compte avec Théo Berdayes un troisième titulaire valaisan

Théo Berdayes a des racines portugaises et a grandi dans le Chablais

Didier Tholot loue son attitude irréprochable

Alain Kunz

Le bilan de Théo Berdayes samedi dernier au Liechtenstein est impressionnant. Le Valaisan de 24 ans est à l'origine de l'action qui amène le 1-0 de Donat Rrudhani. Sur le deuxième but, il remet involontairement le ballon de la tête dans sa propre surface, où Rilind Nivokazi s'empare du cuir avant de se lancer dans une chevauchée de 70 mètres. Il lance ensuite Ilyas Chouaref pour le 3-0, avant de conclure lui-même la soirée avec le quatrième but.

Quatre réalisations auxquelles il a donc contribué! «C'est bien. Mais sur le deuxième but, Nivo fait quand même tout tout seul. Et si j'avais mieux négocié certaines passes, nous aurions sans doute marqué plus de buts...» Tout est dit. C'est bien là le style de ce jeune Chablaisien de Saint-Maurice, là où le Rhône marque la frontière entre Vaud et le Valais et où le grand panneau touristique brun «Valais/Wallis» accueille les automobilistes à la sortie du tunnel autoroutier.

Théo Berdayes est à l'image de son village: discret, sans faire de bruit. Il minimise volontiers ses performances et préfère mettre ses coéquipiers en avant.

«Celui qui ne performe pas se retrouve sur le banc»

Il a pourtant réussi à s'imposer dans le rôle de soutien offensif derrière Winsley Boteli, au sein d'une concurrence particulièrement relevée. Franck Surdez, Donat Rrudhani, Josias Lukembila, Benjamin Kololli, Liam Chipperfield, Fodé Sylla et Ilyas Chouaref sont autant de prétendants aux places disponibles.

Les deux titulaires les plus fréquents sont Chouaref et Rrudhani. Berdayes arrive juste derrière. «La concurrence est saine. Nous voulons tous jouer, mais nous nous entendons très bien. Chacun sait que s'il ne répond pas aux attentes, il risque de se retrouver en tribune au match suivant. Cela signifie aussi que celui qui commence sur le banc aura toujours une possibilité d'entrer en jeu.»

Un véritable Valaisan a donc réussi à se faire une place au FC Sion. Le troisième dans l'effectif après Jan Kronig (26 ans), originaire de Brigue, dans le Haut-Valais, et Kreshnik Hajrizi (27 ans), international kosovar de Chippis, près de Sierre. «J'ai eu la chance de disputer un match européen à la Johan-Cruyff-Arena, et même de partager cette expérience avec deux jeunes Valaisans, Kresh et Jan. Mais nous en voulons encore plus!»

Théo Berdayes, la modestie incarnée

Davantage? En Valais, cela signifie souvent remporter la Coupe de Suisse. Le FC Sion l'a déjà soulevée à treize reprises, mais n'a décroché le titre de champion que deux fois. «Pourquoi ne pas aller chercher un titre? Ici, tout le monde connaît l'histoire du FC Sion en Coupe.» Et le championnat? «Pour l'instant, il est difficile de rivaliser avec Lugano. Mais si cette équipe venait à trébucher et que nous poursuivions sur notre lancée, pourquoi pas?» Les Sédunois comptent actuellement huit points de retard.

Rêver grand, tous les footballeurs le font. Faire preuve d'une véritable modestie est en revanche beaucoup plus rare. Chez Théo Berdayes, c'est une seconde nature. «Je n'ai jamais été le meilleur de ma génération», reconnaît-il. Pourtant, c'est bien lui qui a réussi à franchir les étapes. «Il a compris qu'il devait travailler plus que les autres et que cette capacité à se remettre en question comptait davantage que le talent pur», se souvient Christian Zermatten, ancien responsable de la formation au FC Sion et triple entraîneur intérimaire de la première équipe. «Cette mentalité lui a permis d'atteindre un niveau que d'autres, pourtant plus doués, n'ont jamais atteint.»

Didier Tholot: «Théo mérite d'être mis en lumière»

Son entraîneur Didier Tholot ne dit pas autre chose: «L'attitude de Théo est toujours irréprochable. C'est aussi pour cela qu'il ne passe jamais complètement à côté de son match, même lorsqu'il est moins bien. Un entraîneur apprécie de pouvoir compter sur une telle fiabilité. Et il ne se plaint jamais, quelles que soient les circonstances.»

À Vaduz, le joueur aux origines portugaises a été impliqué statistiquement dans trois buts et demi. Une prestation qui réjouit également son entraîneur français: «Théo est rarement sous les projecteurs, alors qu'il est extrêmement important pour l'équipe. Il mérite que l'on parle davantage de lui.»

Cette soirée à Vaduz restera comme l'un des grands moments de la jeune carrière de Berdayes. Mais le Valaisan pourrait déjà écrire une nouvelle page de son histoire lors du prochain rendez-vous. Pourquoi pas en inscrivant le but de la victoire dans le derby du Rhône face à Servette, samedi à 20h30 à Tourbillon? Le FC Sion attend en effet depuis 2021 de faire à nouveau tomber son rival genevois. Treize tentatives, treize échecs. L'heure est-elle venue?