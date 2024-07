Yverdon démarre mal

Boris Cespedes, à peine rentré de la Copa America, était déjà titulaire à mi-terrain ce samedi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Stade municipal d'Yverdon-les-Bains était une forteresse lors de la saison dernière, celle du retour d'YS en Super League. Avec trois défaites en 19 matches, l'équipe d'Alessandro Mangiarratti y avait construit son maintien et espérait bien lancer cette nouvelle saison sur les mêmes bases. Sa moyenne risque cependant de drastiquement chuter puisque la nouvelle saison a débuté par une défaite logique (0-2) face à un FC Zurich guère flamboyant, mais vainqueur incontestable. Yverdon, qui avait inscrit 40 de ses 47 points à domicile la saison dernière, devra aller chercher des points ailleurs s'il entend disputer une troisième saison consécutive en Super League, ce qui n'est jamais arrivé dans son histoire.

Un penalty pour YS à la 90e transformé... en carton rouge pour Yverdon!

L'histoire aurait cependant pu être bien différente si Johannes von Mandach était resté sur son idée d'accorder un penalty à Yverdon à la 90e pour une faute zurichoise sur Fodé Sylla, lequel venait d'entrer en jeu. Kevin Carlos était prêt à égaliser face au kop yverdonnois, mais l'arbitre, après un long temps d'hésitation, est allé consulter la VAR, puis a décidé d'annuler le penalty et... d'expulser Mohamed Tijani, auteur d'une faute au démarrage de l'action! Les douze minutes de temps additionnel n'y ont rien changé, Yverdon s'est incliné 0-2, mais cette action, survenue à 0-1, risque de faire parler d'elle dans les heures et les jours à venir.

Yverdon avec deux recrues au coup d'envoi

Yverdon, au coup d'envoi, se présentait fort de deux recrues: l'attaquant Hugo Komano, aligné sur l'aile droite (Mauro Rodrigues à gauche), et le milieu défensif Dion Kacuri, lequel formait la paire de récupérateurs au coeur du jeu à côté de Boris Cespedes, à peine rentré de la Copa America avec la Bolivie. Pour le reste, un dispositif habituel en 3-4-3, avec William Le Pogam en piston gauche et Haithem Loucif, très bon ce samedi, en piston droit. Anthony Sauthier, Christian Marques et Mohamed Tijani formaient le trio défensif. Dans les buts, l'inévitable Paul Bernardoni bien sûr.

Kevin Carlos sur le banc au coup d'envoi

Kevin Carlos, en instance de départ mais toujours là, a été prié de s'asseoir sur le banc en début de rencontre, juste après avoir reçu son trophée de co-meilleur buteur de la saison dernière de Super League (14 buts), mais a été appelé sur le terrain par son entraîneur dès le début de la deuxième période. Le cador hispano-nigérian a en effet remplacé le transparent avant-centre algérien Aimen Mahious. Il ne s'est d'ailleurs guère plus illustré en seconde période, ne se créant aucune occasion. Il aurait cependant pu être le héros s'il avait pu tirer son penalty...

Kevin Carlos, co-meilleur buteur du dernier championnat de Super League, a été honoré avant la rencontre.

La première période a été pauvre en occasions, mais de loin pas inintéressante pour une rencontre de reprise. Parmi les points (très) chauds, le match dans le match entre l'attaquant colombien Juan José Perea et le défenseur béninois Mohamed Tijani, deux forts caractères, qui ont eu beaucoup de choses à se dire et de coups de coude à s'envoyer. Le numéro 9 du FCZ, prêté par le VfB Stuttgart, a d'ailleurs été très remuant et il pourrait bien embêter quelques défenseurs de Super League cette saison.

Le très costaud Béninois, lui, était déjà une valeur sûre de ce championnat l'an dernier et le fait qu'Yverdon ait pu transformer son prêt du Viktoria Plzen en transfert définitif est une excellente nouvelle pour le club nord-vaudois, même si, on l'a dit, il devra s'asseoir en tribunes durant les prochaines semaines après son carton rouge de la 90e.

Le score à la pause? 0-0. Un résultat assez logique entre deux équipes qui se regardaient droit dans les yeux devant 2900 spectateurs, dont environ 750 ayant choisi de prendre place dans la nouvelle tribune construite «en un temps record» face à la principale.

Zurich a cependant dominé la deuxième période et pris un avantage mérité à la 72e grâce à Juan José Perea justement. Le Colombien a pu inscrire le premier but de la rencontre face à la Südkurve zurichoise, laquelle avait fait le déplacement en nombre au bord du lac de Neuchâtel, comme toujours. L'explosion de joie a été à la hauteur de leur ferveur et le FCZ a donc tenu son avantage jusqu'à la fin, «sauvé» par le changement d'avis de Johannes von Mandach à la 90e. Les Zurichois ont même doublé la mise à la 102e grâce à leur nouvelle recrue Emmanuel Umeh, arrivé du Botev Plovdiv.

Juan José Perea, le très intéressant buteur colombien du FCZ.

YS se déplace à Genève dimanche prochain

Prochain rendez-vous pour Yverdon Sport, un déplacement difficile à Genève pour y affronter Servette dimanche. Les Genevois auront joué deux matches d'ici là, ce dimanche à Lucerne et mercredi à la Praille face à YB.