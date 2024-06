Zan Celar et la Slovénie veulent créer la surprise

Zan Celar fait partie des six joueurs de Super League qui disputent l'Euro 2024 et compte bien réussir quelque chose de grand avec la Slovénie. Blick l'a rencontré après le nul obtenu face au Danemark (1-1) à Stuttgart.

1/4 Zan Celar dispute l'Euro avec la Slovénie.

Bastien Feller Journaliste Blick

Meilleur buteur de Super League avec 14 unités, à égalité avec Kevin Carlos et Chadrac Akolo, Zan Celar, 25 ans, est l'un des six joueurs du championnat suisse qui représente son pays en Allemagne à l'Euro. Un accomplissement pour l'attaquant slovène qui confie, après le bon nul obtenu face au Danemark dimanche (1-1), que la route jusqu'à ce moment a été longue pour lui.

En effet, l'histoire de l'attaquant débute au pays, du côté de Maribor, club le plus titré du championnat avec 16 sacres. Il y réalise de belles prestations en jeunes et découvre tout juste l'équipe première lorsque la grande AS Roma vient toquer à la porte. Le club italien propose 1 million d'euros à son club et l'affaire est rapidement bouclée, le jeune Slovène de 18 ans part vivre sa première expérience à l'étranger.

Révélation à Lugano

Celle-ci débute avec la primavera du club giallorossi, autrement dit les moins de 19 ans. Une première saison à 11 buts en 24 matches avant qu'il n'explose, inscrivant 28 buts (!) en 27 matches de championnat, attirant par la même occasion la convoitise d'autres clubs, comme les Girondins de Bordeaux qui tentent de la chiper aux Romains.

Mais rien n'y fait, le joueur slovène prolonge de quatre ans son bail en 2019 et connait ensuite deux prêts, peu concluant, en Serie B, du côté de Citadella et Cremonese. En 2021, Zan Celar débarque en Super League, à Lugano, ville qui verra naître son fils Theo. En février 2024, il fête ses 100 matches en trois ans pour le club tessinois - désormais 118 parties pour 51 buts - et partage sa joie et son excitation quant à l'Euro qui se profile lors d'une vidéo jubilé tournée par son club. En Allemagne, la Slovénie vit sa deuxième participation au tournoi continental après l'édition 2000 en Belgique et aux Pays-Bas.

«Fier de pouvoir représenter la Slovénie»

Retenu donc pour le tournoi allemand, et en concurrence avec Andraz Sporar (ancien Bâlois, aujourd'hui au Panathinaïkós) et le grand espoir Benjamin Sesko (21 ans, Leipzig), Zan Celar a tout de même pu participer à la partie face aux Danois. Une vingtaine de minutes passées sur le terrain, pour sa onzième sélection, qui lui a même permis de vivre, deux minutes après son entrée en jeu, l'égalisation d'Erik Janza (77e) et la poussée slovène de fin de match.

Blick a rencontré l'attaquant, à Stuttgart, après la partie. «C'est un très bon point pour nous, qui nous rend heureux», a-t-il confié sur la performance collective de son équipe dans les travées de la MHPArena. Sur le plan personnel, l'expérience a également été fantastique pour le Luganais, lui qui préfère toutefois laisser parler le terrain. «Jouer l'Euro est quelque chose de spécial, je suis très fier de pouvoir représenter la Slovénie. J'ai toujours travaillé très dur pour atteindre mes objectifs. Cela représente beaucoup pour moi.»

Ce jeudi, Zan Celar et son équipe affronteront la Serbie à Munich, dans un match qui s'annonce bouillant, avant de terminer leur phase de groupes face à la grande Angleterre à Cologne. «Nous voulons continuer sur notre lancée, mettre toutes les chances de notre côté pour réussir quelque chose de grand», poursuit le numéro 19 avant de monter dans le bus pour rejoindre l'hôtel de l'équipe. Une interrogation demeure, montera-t-il dans celui qui le ramènera à Lugano, une fois l'Euro terminé, lui à qui il ne reste qu'un an de contrat du côté du Cornaredo?