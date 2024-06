La réservation Booking de quatre Écossais vire au cauchemar

Une déconvenue est arrivée à un groupe de quatre Écossais en Allemagne.

Pratiquement lors de chaque manifestation sportive, comme à Paris où les JO se profilent, le prix des hébergements a tendance à crever le plafond. En Allemagne, un groupe de quatre Ecossais pensait avoir trouvé le bon plan en dépensant 2000 livres, soit environ 2250 francs, pour leurs logements lors de l'Euro 2024.

Mais l'un d'entre eux s'est finalement avéré loin d'être un lieu où il est possible de trouver le repos entre deux rencontres de football. En effet, comme l'a partagé Rory Bradley sur X, le groupe s'est retrouvé à Düren dans un endroit qui n'avait rien d'un hôtel.

Lit en carton et canapé-lit crasseux

«Nous avons trouvé un lit en carton, collé avec du ruban adhésif et un canapé-lit cassé et crasseux», explique l'Écossais au «Daily Mail». Celui prend donc contact avec Booking.com, plateforme sur laquelle les réservations ont été faites et après trois heures de conversation, son correspondant lui promet de trouver une alternative.

Vers minuit et demi, une solution est finalement trouvée et le groupe peut se diriger, avec ses bagages, vers l'endroit où il pensait enfin pouvoir se reposer. Mais là encore, une surprise les attendait.

«Lieux sortis d'un film d'horreur»

«Nous nous sommes retrouvés dans un endroit sorti d'un film d'horreur», poursuit Rory Bradley. Sur les images partagées sur X, il est possible d'y apercevoir de vieux lits d'hôpitaux poussiéreux, des outils de construction et - même - une hache, ajoutant encore un peu plus d'horreur à la scène.

Le groupe finit tout de même par tomber sur une pièce plus ou moins convenable composée d'une petite cuisine et de trois lits simples entassés les uns sur les autres. «La porte d'entrée ne fermait toutefois pas à clé. Nous ne nous sentions pas en sécurité. Il y avait des dizaines de lits d'hôpitaux et tous ces outils qui pouvaient causer de graves dommages à une personne», explique l'Écossais qui confie avoir réservé dès la qualification de son pays assurée.

Remboursés à 50%

Les quatre amis décident ainsi de partir et de recontacter le service clientèle de Booking,com. «Ils nous ont proposé de nous rembourser jusqu’à 900 livres sterling sur notre prochain hébergement (ndlr: 1011 francs). Mais malheureusement, les prix ici ont sérieusement augmenté. Nous sommes des gens ordinaires, nous n’avons pas les moyens de nous offrir une chambre d’hôtel.»

Finalement installé dans une auberge, le groupe espère que ces photos et vidéos leur permettront d'obtenir réparation. Contacté par le média britannique, Booking.com déclare: «Ce n'est pas l'expérience que nous souhaitons pour toute personne réservant un séjour sur notre plateforme et nous sommes en contact avec le client, afin d'examiner ce qui s'est passé et de nous assurer qu'il est correctement pris en charge».