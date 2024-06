1/4 La fan zone de Stuttgart peut accueillir jusqu'à 25'000 fans de football.

Grande alliée du football, la bière fait aujourd'hui débat en Allemagne! Non pas pour sa qualité, mais pour son prix, que de nombreux fans jugent exorbitant dans les différents stades, tout comme dans les fans zone du pays.

Dans celle de Schlossplatz à Stuttgart, qui peut accueillir jusqu'à 25'000 supporters, mais n'a pas accueilli grand monde ce lundi, il faut en effet débourser 6,50 euros pour un demi-litre de Bitburger, sponsor du tournoi, et entre 12 et 13 euros pour un litre. Des prix auxquels il faut encore ajouter les respectivement 2,5 et 3,5 euros de caution. Montants qui varient d'une fan zone à l'autre.

Au stade, le prix d'une bière d'un demi-litre est même de sept euros, plus trois euros de consignes! Et ces prix-là sont les mêmes dans les dix stades qui abritent la compétition. Cher.

«On se contente que d'une seule tournée»

«C'est très cher même!», confirme un supporter roumain rencontré sur place peu avant le début du match son pays face à l'Ukraine. «Chez nous, dans un bar, on en a pour 2 euros.» Plus tard dans la journée, de l'autre côté de cette somptueuse place, un Belge, dépité par la piètre prestation des Diables rouges, tout comme ses trois amis, va dans le même sens. «L'ambiance est très sympa, le cadre magnifique et nous sommes très heureux de vivre cela. Mais le prix de la bière... On contente d'une seule tournée ici.»

«Au supermarché cette semaine, une caisse de 10 litres de bière Bitburger est proposée pour 9,49 euros», fait remarquer un Allemand sur X tout en se demandant à qui profitent ces bénéfices. «L'UEFA? La fédération allemande de football?» Un autre juge le prix du breuvage «exorbitant».

Reste que les points de vente présents sur place demeurent les seules alternatives pour qui souhaite boire sa petite mousse en regardant un match sur écran géant. En effet, il est interdit, pour des raisons de sécurité, de pénétrer dans la zone avec ses propres bouteilles. Les sacs sont d'ailleurs fouillés à l'entrée et leur taille ne doit pas dépasser celle d'une feuille A4.

Le prix de la saucisse a explosé en 18 ans

Pour celles et ceux qui ne boivent d'alcool, mais qui souhaiteraient tout de même se désaltérer sur place, les prix pratiqués pourraient également couper la soif de certains. Le Coca-Cola, le Sprite ou encore le Fanta sont affichés à cinq euros le demi-litre. Tout comme l'eau d'ailleurs.

Du côté de la restauration aussi, les prix sont assez conséquents. Pour une bratwurst accompagnée d'un morceau de pain, ce sont six euros qu'il faut tendre au caissier. Loin des 2,50 demandés lors de la Coupe du monde 2006 déjà organisée en Allemagne.

Pour une célèbre currywurst, plat typiquement allemand composé d'une saucisse grillée accompagnée d’une sauce tomate, de curry en poudre et de ketchup au curry, sept euros vous seront demandés. Une portion de frites coute, elle, cinq euros. À noter que des consignes sont également de mise pour les tasses, la vaisselle et les couverts.