«Kevin Carlos est toujours un joueur d'Yverdon»

Kevin Carlos est à disposition d'Alessandro Mangiarratti pour la réception de Zurich samedi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Plus tôt dans la semaine, l'agent de Kevin Carlos (23 ans) a affirmé que son joueur quitterait Yverdon à 100%. Besiktas, des clubs saoudiens, ailleurs peut-être... Selon son conseiller, l'avant-centre d'Yverdon Sport, co-meilleur buteur du dernier championnat de Super League, ne manque pas d'offres.

Interrogé à ce sujet jeudi après-midi, Filippo Giovagnoli, directeur technique d'Yverdon Sport, n'a pas fermé la porte à un départ, mais n'a pas souhaité non plus confirmer que le buteur partirait «à 100%». «Je laisse ces déclarations à son agent. Il est dans son rôle. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que Kevin Carlos est un joueur d'Yverdon Sport», a répondu l'Italien.

Kevin Carlos est à disposition du coach samedi

Est-il à disposition de son entraîneur samedi pour la réception de Zurich en ouverture du championnat? La réponse est oui. «Si l'entraîneur le décide, il peut jouer», répond très clairement Filippo Giovagnoli.

Assis à côté de lui, Alessandro Mangiarratti confirme. «Kevin travaille bien, il est très clair dans sa tête. Il n'y a aucun problème pour samedi», explique l'entraîneur d'YS.

Bien sûr, ces déclarations ne veulent pas dire que Kevin Carlos ne partira pas d'ici à la fin du mercato, mais ce sera le cas uniquement si tout le monde s'y retrouve. «Il faut que l'offre soit bonne pour Kevin. Mais aussi pour le club», affirme Filippo Giovagnoli. Les informations sorties dans la presse font état d'un montant de deux millions. Correct? «Ce n'est pas assez!», répond en riant Alessandro Mangiarratti, évidemment sans rien confirmer ou infirmer, uniquement sur le ton de la plaisanterie.

Un besoin de vendre

«Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que le modèle économique d'Yverdon Sport, mais aussi de tous les clubs suisses, repose également sur la vente de joueurs. Nous n'avons pas les droits TV ou les recettes de sponsoring ou de billetterie pour être auto-suffisants. Notre développement passe par la vente de joueurs», répond Filippo Giovagnoli.

Est-ce à dire que céder un à deux joueurs à chaque mercato est inéluctable? «Si chaque année on développe un avant-centre et qu'il marque 15 à 20 buts, ou qu'un milieu de terrain ou un défenseur explose grâce à ses performances, je serais très heureux. Cela voudra dire qu'on a bien travaillé et qu'on l'a aidé à grandir, tout en développant le club», détaille Filippo Giovagnoli, en rappelant que Kevin Carlos n'était pas un joueur confirmé en arrivant à Yverdon. «Kevin était une promesse. Il nous a beaucoup aidé. Mais nous aussi on l'a beaucoup aidé.»